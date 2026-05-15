ua en ru
Пт, 15 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Києва Обмін полоненими Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Літак-амфібія, гвинтокрил Ка-27 та корабель: СБС завдали потужних ударів по росіянах

10:36 15.05.2026 Пт
2 хв
Які ще "жирні" цілі уразили СБС сьогодні
aimg Ірина Глухова
Літак-амфібія, гвинтокрил Ка-27 та корабель: СБС завдали потужних ударів по росіянах Фото: літак-амфібія Бе-200 "Альтаір" (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

У ніч на 15 травня Сили безпілотних систем завдали серії ударів по військових об’єктах Росії та на окупованих територіях. Серед уражених цілей - літак-амфібія Бе-200 "Альтаір", гвинтокрил Ка-27, а також суховантаж із боєкомплектом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді у Telegram.

Читайте також: СБС "осліпили" ворога на Донеччині: відео влучних ударів

За його словами, протягом ночі "Птахи" СБС завдали 55 вогневих уражень по 23 військових цілях та об’єктах у глибокому тилу противника.

Удари наносилися по районах Таганрога, Єйська, тимчасово окупованого Криму, а також по об’єктах у Донецькій, Запорізькій і Луганській областях, зокрема у Бердянську та Мелітополі.

Серед підтверджених уражень:

  • літак-амфібія Бе-200 у населеному пункті Морской (РФ);
  • гвинтокрил Ка-27 у тому ж районі;
  • зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2" у Луганській області;
  • зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" у тимчасово окупованому Криму;
  • суховантаж із боєкомплектом у Бердянську;
  • навчальний центр та тиловий пункт дислокації ворога у Луганській області.

Як зазначив Бровді, знищені "Тор" і "Панцирь" стали 16-м та 17-м елементами російської ППО, ліквідованими силами СБС лише за період з 1 по 15 травня.

Загалом від початку операції "ППОпад" з грудня по травень Сили безпілотних систем знищили вже 153 одиниці російської протиповітряної оборони.

Із них 108 зенітно-ракетних комплексів, 39 радіолокаційних станцій та 6 комплексів радіоелектронної боротьби.

Також атаковано Рязанський нафтопереробний завод.

"Окремим масованим візитом ввічливості відпрацьовано Рязанський НПЗ сумісно з підрозділами глибинного ураження ССО, ГУР та інш. Кремлівська наливайка йде за треком Туапсе", - додав “Мадяр”.

Удари по тилу РФ

Українські воїни регулярно завдають результативних ударів по військових об'єктах окупантів в глибокому тилу.

Так, нещодавно, у порту Приморськ було уражено російський ракетний корабель "Каракурт", який є носієм крилатих ракет "Калібрів".

Також підрозділи СБС провели серію прицільних ударів по засобах ППО та об'єктах управління російської армії у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сили безпілотних систем Війна в Україні Війна Росії проти України
Новини
Почався обмін "1000 на 1000": скільки військових повернули з полону першим етапом
Почався обмін "1000 на 1000": скільки військових повернули з полону першим етапом
Аналітика
"Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату