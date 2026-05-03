ua en ru
Вс, 03 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Минус еще один носитель "Калибров": Силы обороны поразили ракетный корабль "Каракурт"

14:20 03.05.2026 Вс
1 мин
Это результат атаки на порт Приморск
aimg Татьяна Степанова
Минус еще один носитель "Калибров": Силы обороны поразили ракетный корабль "Каракурт" Фото: Силы обороны поразили российский ракетный корабль "Каракурт" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Силы обороны поразили российский ракетный корабль "Каракурт" в порту Приморск. Он является носителем крылатых ракет "Калибров", которые враг часто запускает по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Глава СБУ генерал-майор Евгений Хмара доложил президенту об успешном поражении объектов порта Приморск.

Это была совместная операция Службы безопасности, Сил беспилотных систем, ССО, ГУР и пограничников.

Поражены ракетный корабль "Каракурт", сторожевой катер и еще один танкер теневого нефтяного флота.

Значительные повреждения достигнуты также и в инфраструктуре нефтеналивного порта.

Минус еще один носитель &quot;Калибров&quot;: Силы обороны поразили ракетный корабль &quot;Каракурт&quot;

Фото: Силы обороны поразили ракетный корабль РФ "Каракурт"(t.me/V_Zelenskiy_official)

"Каждый такой наш результат ограничивает российский потенциал войны. Согласовал СБУ и дополнительные вполне справедливые ответы на российские удары по нашим городам и селам. Россия может закончить эту свою войну в любой момент. Затягивание войны приведет только к масштабированию наших защитных операций", - отметил Зеленский.

Напомним, сегодня, 3 мая, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны поразили два нефтяных танкера РФ в акватории порта Новороссийск, которые использовались для перевозки нефти.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Служба безопасности Украины Силы беспилотных систем Вооруженные силы Украины Война в Украине
Новости
Вчерашняя атака на Киевскую область была нетипичной: "Флеш" показал, какие дроны запускала РФ
Вчерашняя атака на Киевскую область была нетипичной: "Флеш" показал, какие дроны запускала РФ
Аналитика
"Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы