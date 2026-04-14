Уважают в США и в России: Bloomberg раскрыло стиль Буданова в переговорах

10:08 14.04.2026 Вт
Руководителя ОП назвали эффективным и несколько саркастичным
Уважают в США и в России: Bloomberg раскрыло стиль Буданова в переговорах Фото: руководитель Офиса президента Кирилл Буданов (Getty Images)

Руководителя Офиса президента Кирилла Буданова ценят обе стороны переговорного процесса. Союзники считают его результативным, а близкие к Кремлю чиновники - уважают как боевого офицера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg, которое пообщалось с Будановым и несколькими источниками в разных кругах.

Что говорят союзники

Люди, которые общались с Будановым, отмечают: на международной арене он получил одобрение от союзников Украины. Его описывают как "резкого, прямолинейного и несколько саркастического" в переговорах.

Западные чиновники подчеркивают, что он доказал свою эффективность - поддерживает обратный канал связи с Москвой и стабильные контакты в Персидском заливе. Именно там проходили переговоры до того, как их приостановила война США и Израиля против Ирана.

Почему уважают даже в России

"Возможно, еще более странно, что российские коллеги также уважают Буданова как героя войны, по словам нескольких чиновников, близких к Кремлю", - говорится в публикации Bloomberg.

В то же время в администрации Дональда Трампа ему также симпатизируют - в частности, посланник Белого дома Стив Уиткофф. Это означает, что Буданова серьезно воспринимают все стороны переговоров.

Сам он охарактеризовал отношения с США как "хорошие", но отказался уточнять, с кем чаще всего общается в Белом доме.

"Ставки на международной арене еще выше. Несколько человек, знакомых с этим вопросом, сказали, что его подход к мирным переговорам является более эффективным, чем у его предшественника", - пишет Bloomberg.

Речь о бывшем руководителе ОП Андрее Ермаке.

Как сам Буданов описывает свой стиль

Руководитель ОП называет себя прагматиком. По его словам, переговоры с россиянами сосредоточены на "языке, цифрах, фактах, датах - все остальное не имеет значения".

Публично он воздерживается от пренебрежительных высказываний о враге. Россияне, по его словам, прагматичны и профессиональны. "Также очень хорошо знают, как вести переговоры", - добавляет Буданов.

Напомним, Буданов возглавил Главное управление разведки Минобороны 5 августа 2020 года. Со 2 января 2026 года он руководит Офисом президента - уже более 100 дней.

Между тем, Буданов также заявил, что переговоры между Киевом и Москвой движутся к заключению соглашения.

"Я не думаю, что это займет много времени", - сказал он. Главным стимулом для Кремля он назвал финансовый фактор: в отличие от Украины, Россия тратит собственные средства - уже в триллионах.

Как сообщало РБК-Украина, Буданов также объяснил, почему Россия публично не признает последствий украинских ударов.

По его словам, признание означало бы демонстрацию собственной слабости, что подрывало бы риторику Кремля на переговорах.

