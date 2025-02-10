Военнообязанные могут подавать запрос на ВВК онлайн: как работает новая функция в "Резерв+"
Военнообязанные граждане в Украине получили возможность самостоятельно подавать запрос на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК). Сделать это можно онлайн - с помощью приложения "Резерв+".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сумского областного ТЦК и СП в Facebook.
Как "работает" запрос на прохождение ВВК онлайн
В территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) рассказали, что теперь военнообязанные лица могут самостоятельно подавать запрос на прохождение ВВК онлайн через приложение "Резерв+", что:
- упрощает процесс;
- экономит время.
Процесс прохождения ВВК становится проще (инфографика: facebook.com/SumTCK)
"Раньше направление на ВВК можно было получить только в бумажной форме, посетив ТЦК. Теперь достаточно авторизоваться в "Резерв+" и подать запрос", - объяснили украинцам.
Как теперь можно подавать запрос на ВВК (инфографика: facebook.com/SumTCK)
Отмечается, что в таком случае человек получит уведомление со всеми деталями:
- номером направления;
- адресом медицинского учреждения;
- датой регистрации.
Направление на ВВК можно получить онлайн (инфографика: facebook.com/SumTCK)
Уточняется, что эта функция доступна военнообязанным, которые самостоятельно хотят пройти осмотр на пригодность к службе, без повестки.
Кто может подать запрос онлайн запрос на прохождение ВВК (инфографика: facebook.com/SumTCK)
"Если вы уже получили повестку - сейчас необходимо посетить ТЦК лично", - добавили в пресс-службе ТЦК.
Прохождение ВВК ранее (инфографика: facebook.com/SumTCK)
Сообщается также, что после прохождения ВЛК идти в ТЦК не нужно.
"Данные автоматически передаются в ТЦК через реестр "Оберіг". Обновленный военно-учетный документ вы отправляете в "Резерв+", - объяснили гражданам.
Процедура прохождения ВВК теперь (инфографика: facebook.com/SumTCK)
В ТЦК сообщили также, что электронное направление будет действительным в течение 30 дней. После этого можно будет подать новый запрос.
При этом бумажные направления также остаются.
"Если у вас нет никакой возможности смартфона, вы можете получить бумажное направление, как и раньше. Важно: повестки на прохождение ВВК остаются бумажными, как и раньше. Электронная повестка в законодательстве не предусмотрена", - подытожили в ТЦК.
Процесс записи на ВВК онлайн (инфографика: facebook.com/SumTCK)
"Резерв+" в Украине
Напомним, приложение "Резерв+" начало свою работу 16 мая 2024 года (в день, когда вступил в силу новый закон о мобилизации). Оно стало, по сути, электронным кабинетом для призывников, военнообязанных и резервистов в виде мобильного приложения.
Сперва в "Резерв+" можно было обновить свои учетные данные, а также создать электронный военно-учетный документ (который имеет специальный QR-код).
В октябре 2024 года в приложении запустили сервис рекрутинга. Это должно расширить "линейку сервисов", которые Министерство обороны предоставляет военным и гражданским лицам.
В ноябре в "Резерв+" позволили оформлять отсрочку от мобилизации для определенных категорий лиц.
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