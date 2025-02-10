Военнообязанные могут подавать запрос на ВВК онлайн: как работает новая функция в "Резерв+"

Военнообязанные граждане в Украине получили возможность самостоятельно подавать запрос на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК). Сделать это можно онлайн - с помощью приложения "Резерв+".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сумского областного ТЦК и СП в Facebook.

Как "работает" запрос на прохождение ВВК онлайн

В территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) рассказали, что теперь военнообязанные лица могут самостоятельно подавать запрос на прохождение ВВК онлайн через приложение "Резерв+", что:

упрощает процесс;

экономит время.

Процесс прохождения ВВК становится проще (инфографика: facebook.com/SumTCK)

"Раньше направление на ВВК можно было получить только в бумажной форме, посетив ТЦК. Теперь достаточно авторизоваться в "Резерв+" и подать запрос", - объяснили украинцам.

Как теперь можно подавать запрос на ВВК (инфографика: facebook.com/SumTCK)

Отмечается, что в таком случае человек получит уведомление со всеми деталями:

номером направления;

адресом медицинского учреждения;

датой регистрации.

Направление на ВВК можно получить онлайн (инфографика: facebook.com/SumTCK)

Уточняется, что эта функция доступна военнообязанным, которые самостоятельно хотят пройти осмотр на пригодность к службе, без повестки.

Кто может подать запрос онлайн запрос на прохождение ВВК (инфографика: facebook.com/SumTCK)

"Если вы уже получили повестку - сейчас необходимо посетить ТЦК лично", - добавили в пресс-службе ТЦК.

Прохождение ВВК ранее (инфографика: facebook.com/SumTCK)

Сообщается также, что после прохождения ВЛК идти в ТЦК не нужно.

"Данные автоматически передаются в ТЦК через реестр "Оберіг". Обновленный военно-учетный документ вы отправляете в "Резерв+", - объяснили гражданам.

Процедура прохождения ВВК теперь (инфографика: facebook.com/SumTCK)

В ТЦК сообщили также, что электронное направление будет действительным в течение 30 дней. После этого можно будет подать новый запрос.

При этом бумажные направления также остаются.

"Если у вас нет никакой возможности смартфона, вы можете получить бумажное направление, как и раньше. Важно: повестки на прохождение ВВК остаются бумажными, как и раньше. Электронная повестка в законодательстве не предусмотрена", - подытожили в ТЦК.

Процесс записи на ВВК онлайн (инфографика: facebook.com/SumTCK)