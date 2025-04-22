"Резерв+" будет предупреждать украинцев о розыске: в приложении важное обновление

Украинцам уже доступна новая версия приложения "Резерв+". В частности, теперь оно будет присылать уведомления в случае розыска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Катерину Черногоренко в Facebook.

По ее словам, "Резерв+" обновили до версии 1.6.0. "Резерв+" будет отправлять push-уведомление, если вас подали в розыск или сняли с него. Чтобы вы не узнали о своем статусе неожиданно на блокпосте или на границе", - подчеркнула она. Также Черногоренко добавила, что в рамках обновления есть еще несколько важных нововведений. Но каких именно - она не раскрыла.