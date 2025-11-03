ua en ru
Почему невозможно прогнозировать отключение света на неделю? Что говорят энергетики

Понедельник 03 ноября 2025 12:18
UA EN RU
Почему невозможно прогнозировать отключение света на неделю? Что говорят энергетики
Автор: Константин Широкун

"Укрэнерго" работает именно над тем, чтобы обеспечить стабильность энергосистемы. Но из-за вхождения в холодный сезон и постоянных ударов РФ пока невозможно прогнозировать отключение света на неделю.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы "Госэнергонадзора" Анатолий Замулко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.

Отвечая на вопрос относительно того, можно ли делать хоть какие-то прогнозы относительно отключений света на неделю или недели, Замулко отметил, что давать какие-либо прогнозы крайне трудно.

"Ну, давайте так. На сегодняшний день "Укрэнерго" и вся энергосистема работает именно над тем, чтобы обеспечить стабильность, хотя бы удерживать то, что есть. Если у нас не будут дополнительных каких-то попаданий, а они, к большому сожалению, постоянно у нас происходят", - отметил Замулко.

По его словам, энергосистема Украины будет постоянно усиливать сети, и вести восстановительные работы на местах попаданий.

"Говорить на неделю-две, наверное, сейчас никто так говорить не может, потому что мы входим в температурный режим, когда будет увеличиваться потребление электрической энергии, в том числе для отопления. Поэтому надо готовиться к тому, что этот процесс будем максимально уменьшать (негативное влияние обстрелов - ред.)", - добавил и.о. главы "Госэнергонадзора".

Он также подчеркнул, что в случае, если удастся остановить процесс разрушений, тогда можно будет постепенно двигаться к позитиву с точки зрения обеспечения электрической энергией населения.

Удары РФ по энергетике Украины

Войска РФ в последние месяцы возобновили удары по энергетическим объектам в Украине. Так, сегодня ночью, 3 ноября, под ударом дронов оказалась Николаевская область. В результате обстрелов повреждена энергетическая инфраструктура.

Ранее стало известно, что в Украине сегодня отменили графики почасовых отключений света и ограничения мощности для промышленности отменены во всех регионах.

Также РБК-Украина уже сообщало, что Россия пытается добиться тотального отключения электроэнергии в Украине, чтобы усилить социальное напряжение внутри государства.

