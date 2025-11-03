Почему невозможно прогнозировать отключение света на неделю? Что говорят энергетики

"Укрэнерго" работает именно над тем, чтобы обеспечить стабильность энергосистемы. Но из-за вхождения в холодный сезон и постоянных ударов РФ пока невозможно прогнозировать отключение света на неделю.

Отвечая на вопрос относительно того, можно ли делать хоть какие-то прогнозы относительно отключений света на неделю или недели, Замулко отметил, что давать какие-либо прогнозы крайне трудно.

"Ну, давайте так. На сегодняшний день "Укрэнерго" и вся энергосистема работает именно над тем, чтобы обеспечить стабильность, хотя бы удерживать то, что есть. Если у нас не будут дополнительных каких-то попаданий, а они, к большому сожалению, постоянно у нас происходят", - отметил Замулко.

По его словам, энергосистема Украины будет постоянно усиливать сети, и вести восстановительные работы на местах попаданий.

"Говорить на неделю-две, наверное, сейчас никто так говорить не может, потому что мы входим в температурный режим, когда будет увеличиваться потребление электрической энергии, в том числе для отопления. Поэтому надо готовиться к тому, что этот процесс будем максимально уменьшать (негативное влияние обстрелов - ред.)", - добавил и.о. главы "Госэнергонадзора".

Он также подчеркнул, что в случае, если удастся остановить процесс разрушений, тогда можно будет постепенно двигаться к позитиву с точки зрения обеспечения электрической энергией населения.