Тактика выжженной земли: как Россия бьет по энергосистеме и будет ли свет зимой
Россияне изменили тактику ударов по энергетике Украины. Если раньше это были массированные ракетные атаки, то теперь они применяют тактику "выжженной земли" - уничтожают целые энергорайоны.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона.
Россия изменила тактику атак на энергетику
По словам Зайченко, после того, как россияне не смогли погасить украинскую энергосистему масштабными атаками, они перешли к тактике "выжженной земли".
Он пояснил, что ранее атаки осуществлялись сотнями ракет одновременно по станциям НЭК "Укрэнерго" и электростанциям.
Сейчас, по словам Зайченко, противник уничтожает целые энергорайоны, включая подстанции и электростанции операторов системы распределения.
Проблемы тепловых электростанций
Глава "Укрэнерго" отметил, что особенно пострадали тепловые электроцентрали, которые должны обеспечивать теплом и светом украинцев зимой.
"Но, несмотря ни на что, энергетики продолжают восстанавливать эти объекты, которые уже поражались даже не раз, а десятки раз, и продолжают предоставлять свет-тепло для жителей Украины", - сказал он.
Как подготовиться населению
Глава "Укрэнерго" посоветовал гражданам заботиться о собственной энергонезависимости. Он отметил, что многие люди уже запаслись повербанками, фонариками и обеспечили резервное питание для Wi-Fi-роутеров.
Также полезно устанавливать солнечные панели и аккумуляторы, где это возможно.
По словам Зайченко, важно менять поведение и экономить электроэнергию: не включать одновременно несколько мощных приборов, переносить потребление на дневное или ночное время, выключать ненужные приборы и свет.
Это поможет энергетикам поддерживать стабильное снабжение электроэнергии в сложный зимний период.
Состояние энергосистемы и защита трансформаторов
На вопрос о возможных отключениях зимой Зайченко успокоил, что энергетики провели большую работу с 2022 года и сейчас более 50% трансформаторов защищены.
"Защищены таким уровнем защиты, что они выдерживают "Шахеды" и каждый день атакуются "Шахедами" и продолжают работать. Поэтому с этой точки зрения уверенность есть, что мы обеспечим передачу электроэнергии в сети операторов системы распределения", - пояснил он.
Масштабные отключения света маловероятны
Зайченко добавил, что сети операторов системы распределения также занимаются защитой.
"Поэтому, я думаю, ситуация с тем, что света не будет, она маловероятна. Но все энергетики делают свою работу для того, чтобы свет был всегда, а не по такому тяжелому графику", - рассказал глава "Укрэнерго".
Отключение света в Украине
Из-за повреждения энергосистемы в результате многочисленных российских ударов, сегодня утром, 17 октября, в нескольких областях были введены аварийные отключения электроэнергии по распоряжению "Укрэнерго".
Речь идет о Киевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Однако днем энергетики отменили экстренные отключения в Киеве и Киевской области.
Также известно, что вчера вечером "Укрэнерго" приказало ввести на всей территории Украины экстренные отключения света.