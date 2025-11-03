В Киеве и ряде областей вернули отключения света: где действуют графики

В Украине вечером понедельника, 3 ноября, в Киеве и части регионов вернули графики отключения света.

РБК-Украина рассказывает, в каких регионах и как вечером будут выключать свет.

Минэнерго

Ранее сегодня в Министерстве энергетики сообщили, что из-за вражеских атак на энергетические объекты есть новые обесточивания в нескольких областях. Сейчас самой сложной остается ситуация в Донецкой области. На поврежденных объектах энергетической инфраструктуры продолжаются ремонтно-восстановительные работы.

Однако благодаря осуществленным аварийно-восстановительным работам графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленности были отменены во всех регионах.

"Возвращение мер ограничения прогнозируется на период вечернего пика потребления - с 16:00 до 22:00", - сообщили в Минэнерго.

Киев

Ранее в ДТЭК публиковали графики отключений электроэнергии на сегодня. Согласно им, после 16:00 свет будут выключать:

Подгруппа 2.1 отключение с 19:00 до 22:00;

Подгруппа 2.2 отключение с 19:00 до 22:00;

Подгруппа 5.1 отключение с 16:00 до 19:00;

Подгруппа 5.2 отключение с 16:00 до 19:00.

Киевляне могут узнать о своем графике с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.

Киевская область

В Киевской области после с 16:00 до 22:00 также будут выключать свет части групп и подгрупп.

Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:

в чат-боте в Telegram(https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);

в Viber(https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);

на официальном сайте(https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).

Днепропетровская область

Стоит заметить, что в Днепропетровской области графики отключений разбиты по принципу столицы - каждая очередь разделена на две подочереди: 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 и т.д. Графики будут действовать с 16:00 до 22:00.

Кировоградская область

Что касается Кировоградской области, то согласно данным облэнерго, количество отключений было уменьшено. Однако там графики отключений также разбиты по принципу, как в Киеве - на очереди и полуочереди.



Данные об отключениях можно найти на сайте облэнерго, и Telegram-каналах Кировоградоблэнерго.

Сумская область

На Сумщине вечером свет будут выключать одновременно в двух очередях:

с 16:00 до 18:00 - 1,5 очереди;

с 18:00 до 20:00 - 2 очереди;

с 20:00 до 22:00 - 1,5 очереди.

Узнать свой график можно на сайте "Сумыоблэнерго" в разделе Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ:

https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Полтавская область

В Полтавской области вечером график почасовых отключений будет применен следующим образом:

с 16:00 по 18:00 введен ГПВ в объеме 1 очереди.

с 18:00 по 20:00 введен ГПВ в объеме 1.5 очередей.

с 20:00 по 22:00 введен ГПВ в объеме 1 очереди.

Черкасская область

Здесь с 16:00 до 22:00 будут применены графики почасовых отключений следующим образом:

Подгруппа 1.2 16:00 - 18:00;

Подгруппа 2.1 16:00 - 18:00;

Подгруппа 2.2 18:00 - 20:00;

Подгруппа 3.1 20:00 - 22:00;

Подгруппа 3.2 20:00 - 22:00;

Подгруппа 6.2 с 18:00 - 20:00.

Житомирская область

Сегодня, 3 ноября, согласно распоряжению НЭК "Укрэнерго" на Житомирщине будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии:

для бытовых потребителей с 16:00 до 22:00;

для промышленности и бизнеса с 16:00 до 22:00.

Запорожская область

Сегодня в Запорожской области будут применены графики почасовых отключений. Одновременно будут отключаться с 16:00 до 18:00 и с 20:00 до 22:00 - 1,5 очереди, с 18:00 до 20:00 - 2 очереди.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом времени на переключение):

Подгруппа 1.1: 17:30 - 21:00;

Подгруппа 1.2: 17:30 - 21:00;

Подгруппа 2.1: 17:30 - 21:00;

Подгруппа 2.2: 17:30 - 20:30;

Подгруппа 3.1: 15:30 - 17:30;

Подгруппа 3.2: 15:30 - 17:30;

Подгруппа 4.1: 21:00 - 22:30;

Подгруппа 4.2: 21:00 - 22:30;

Подгруппа 6.1: 21:00 - 22:30;

Подгруппа 6.2: 15:30 - 17:30.

Черниговская область

В Черниговской области сегодня вечером света не будет 5 часов в одной очереди подряд.

Напоминаем, что проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно: