Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Не только Эстония. Российские истребители нарушили зону польской вышки на Балтике

Иллюстративное фото: Польша сообщила о российской провокации (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российский режим 19 сентября устроил еще одну провокацию против страны НАТО. Два российских самолета пролетели над нефтегазовой платформой Petrobaltic в территориальных водах Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пограничной службы Польши.

Отмечается, что два истребителя российской армии совершили опасный низкий пролет над нефтегазовой платформой Petrobaltic. Что именно это были за самолеты, польские пограничники не сообщили.

"Польские службы безопасности постоянно контролируют ситуацию в критически важных объектах морской инфраструктуры, в частности за пределами польских территориальных вод", - отметили в сообщении.

 

Напомним, что три российских истребителя МиГ-31К днем 19 сентября нарушили воздушное пространство Эстонии и находились там в течение 12 минут. По этому поводу МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ, а правительство запросило срочные консультации с НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что вторжение российских истребителей в воздушное пространство Эстонии - это системная кампания российского режима. НАТО должен дать жесткий ответ россиянам.

ПольшаРоссийская Федерация