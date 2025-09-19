Не лише Естонія. Російські винищувачі порушили зону польської вишки на Балтиці

Російський режим 19 вересня влаштував ще одну провокацію проти країни НАТО. Два російські літаки пролетіли над нафтогазовою платформою Petrobaltic в територіальних водах Польщі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис прикордонної служби Польщі.
Зазначається, що два винищувачі російської армії здійснили небезпечний низький проліт над нафтогазовою платформою Petrobaltic. Що саме це були за літаки, польські прикордонники не повідомили.
"Польські служби безпеки постійно контролюють ситуацію в критично важливих об'єктах морської інфраструктури, зокрема за межами польських територіальних вод", - зазначили у повідомленні.
Нагадаємо, що три російські винищувачі МіГ-31К вдень 19 вересня порушили повітряний простір Естонії та перебували там протягом 12 хвилин. З цього приводу МЗС Естонії викликав тимчасового повіреного у справах РФ, а уряд запросив термінові консультації з НАТО.
Президент України Володимир Зеленський висловив впевненість в тому, що вторгнення російських винищувачів у повітряний простір Естонії - це системна кампанія російського режиму. НАТО повинний дати жорстку відповідь росіянам.