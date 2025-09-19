Не лише Естонія. Російські винищувачі порушили зону польської вишки на Балтиці

Зазначається, що два винищувачі російської армії здійснили небезпечний низький проліт над нафтогазовою платформою Petrobaltic. Що саме це були за літаки, польські прикордонники не повідомили.

"Польські служби безпеки постійно контролюють ситуацію в критично важливих об'єктах морської інфраструктури, зокрема за межами польських територіальних вод", - зазначили у повідомленні.