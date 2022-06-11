Ліквідація російських генералів, нова економічна стратегія, суд у справі про катастрофу MH17: новини за 10 червня

ЗСУ знищили ще двох російських генералів, суд у справі про катастрофу MH17 завершився, українці отримають безповоротні гранти на бізнес. Докладніше про те, що сталося у п'ятницю, 10 червня – у матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

Франція готова взять участь в операції з деблокади Одеського порту

Париж заявив про готовність допомогти Україні з деблокадою Одеського порту. Візьме участь в операції, яка дозволить судам заходити до порту попри заміноване море. Про це пише РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

"Ми знаходимося у розпорядженні сторін, щоб можна було організувати операцію із забезпечення доступу до порту Одеси у повній безпеці, тобто, щоб можна було проводити судна, попри те, що море заміноване", - заявив радник президента. Також радник відзначив, що Франція бажає перемоги Україні й відновлення територіальної цілісності.

Нова економічна стратегія. Українці отримають безповоротні гранти на бізнес

Кабінет міністрів України запускає нову економічну стратегію, яка діятиме в умовах війни. Вона передбачає виділення безповоротних грантів на відкриття бізнесу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, стратегія передбачає кілька програм, спрямованих на створення робочих місць за допомогою підтримки бізнесу, держзамовлення, будівництва, кредитування та працевлаштування безробітних.

Суд у справі про катастрофу MH17 завершився: коли винесуть вирок

Сьогодні, 10 червня 2022 року, в Нідерландах завершився судовий розгляд у справі про катастрофу MH17 на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Спільної слідчої групи (JIT) у цій справі.

"Сьогодні був останній день судового розгляду по MH17. Вирок має бути винесено в листопаді або грудні 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Все ближче до України. Перший випадок мавпячої віспи підтвердили в Польщі

У п'ятницю, 10 червня, в Польщі підтвердили перший випадок інфікування мавпячою віспою. Хворий перебуває в лікувальному закладі на ізоляції. Про це заявив Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

"У нас було близько 10 передбачуваних випадків захворювання мавпячою віспою, зразки досліджуються. 10 Червня - це день, коли у нас перший випадок", - заявив міністр.

Грози, град і зливи: частину України накриє негодою I рівня небезпечності

Погода в Україні суттєво зіпсується у суботу 11 червня в деяких областях. Тут очікується зливи, місцями навіть град. На більшості територій триватиме посуха й спека до +33 градусів, але вже за кілька днів прийде послаблення.

Подробиці – в матеріалі Styler.