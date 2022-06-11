Ликвидация российских генералов, новая экономическая стратегия, суд по делу о катастрофе MH17: новости за 10 июня

ВСУ уничтожили еще двух российских генералов, суд по делу о катастрофе MH17 завершился, украинцы получат безвозвратные гранты на бизнес. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 10 июня - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Франция готова принять участие в операции по деблокаде Одесского порта

Париж заявил о готовности помочь Украине с деблокадой Одесского порта. Примет участие в операции, которая позволит судам заходить в порт несмотря на заминированное море. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

"Мы находимся в распоряжении сторон, чтобы можно было организовать операцию по обеспечению доступа к порту Одессы в полной безопасности, то есть, чтобы можно было проводить суда, несмотря на то, что море заминировано", - заявил советник президента. Также советник отметил, что Франция желает победы Украине и восстановления территориальной целостности.

Новая экономическая стратегия. Украинцы получат безвозвратные гранты на бизнес

Кабинет министров Украины запускает новую экономическую стратегию, которая будет действовать в условиях войны. Она предусматривает выделение безвозвратных грантов на открытие бизнеса.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, стратегия предусматривает несколько программ, направленные на создание рабочих мест посредством поддержки бизнеса, госзаказа, строительства, кредитования и трудоустройства безработных.

Суд по делу о катастрофе MH17 завершился: когда вынесут приговор

Сегодня, 10 июня 2022 года, в Нидерландах завершилось судебное разбирательство в деле о катастрофе MH17 на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Совместной следственной группы (JIT) по этому делу.

"Сегодня был последний день судебного разбирательства по MH17. Приговор должен быть вынесен в ноябре или декабре 2022 года", - говорится в сообщении.

Все ближе к Украине. Первый случай обезьяньей оспы подтвердили в Польше

В пятницу, 10 июня, в Польше подтвердили первый случай инфицирования обезьяньей оспой. Больной находится в лечебном заведении на изоляции. Об этом заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

"У нас было около 10 предполагаемых случаев заболевания обезьяньей оспой, образцы исследуются. 10 июня - это день, когда у нас первый случай", - заявил министр.

Грозы, град и ливни: часть Украины накроет непогодой I уровня опасности

Погода в некоторых областях Украины существенно испортится в субботу, 11 июня. Здесь ожидается ливни, местами град. На большинстве территорий будет продолжаться засуха и жара до +33 градусов, но уже через несколько дней придет послабление. Подробности – в материале Styler.