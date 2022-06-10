У Донецьку прогримів вибух біля офісу Пушиліна: що відомо
В окупованому Донецьку прогримів вибух біля офісу ватажка так званої "Донецької народної республіки" Дениса Пушиліна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"Подробиць поки що немає, але три дні йде заміна керівництва окупантів з місцевих колаборантів на росіян. І тут вибух біля офісу Пушиліна. Збіг? Не думаю", - зазначив він.
Він також нагадав, що інші ватажки "ДНР" такі як Олександр Захарченко, Михайло Толстих ("Гіві") та Арсеній Павлов ("Моторола") також загинули внаслідок підривів.
"Здавайтеся поки не пізно. Хоча б залишитеся живими", - звернувся Андрющенко до колаборантів.
Відео з місця вибуху
Тим часом, російські ЗМІ публікують відео з місця вибуху. На ньому видно, як у районі адміністративних будівель на вулиці Артема у центрі Донецька піднімається стовп диму.
Що кажуть у Донецьку
"РИА Новости" з посиланням на очевидців пише, що у місті нібито розірвалися два снаряди. Один з них влучив у верхній поверх житлового будинку.
Нагадаємо, раніше українська сторона повідомляла про поранення Пушиліна в Лимані (Донецька область), але інформацію не було підтверджено.
А російське видання "Медуза" писало, що у Кремлі мають намір замінити ватажків "народних республік" Донбасу на своїх чиновників.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.