У Донецьку прогримів вибух біля офісу Пушиліна: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Подробиць поки що немає, але три дні йде заміна керівництва окупантів з місцевих колаборантів на росіян. І тут вибух біля офісу Пушиліна. Збіг? Не думаю", - зазначив він.

Він також нагадав, що інші ватажки "ДНР" такі як Олександр Захарченко, Михайло Толстих ("Гіві") та Арсеній Павлов ("Моторола") також загинули внаслідок підривів.

"Здавайтеся поки не пізно. Хоча б залишитеся живими", - звернувся Андрющенко до колаборантів.

Відео з місця вибуху

Тим часом, російські ЗМІ публікують відео з місця вибуху. На ньому видно, як у районі адміністративних будівель на вулиці Артема у центрі Донецька піднімається стовп диму.

Що кажуть у Донецьку

"РИА Новости" з посиланням на очевидців пише, що у місті нібито розірвалися два снаряди. Один з них влучив у верхній поверх житлового будинку.