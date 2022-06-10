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У Донецьку прогримів вибух біля офісу Пушиліна: що відомо

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Донецьк, П'ятниця 10 червня 2022 16:10
У Донецьку прогримів вибух біля офісу Пушиліна: що відомо Фото: ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін (kremlin ru)
Автор: Юлія Бойко

В окупованому Донецьку прогримів вибух біля офісу ватажка так званої "Донецької народної республіки" Дениса Пушиліна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Подробиць поки що немає, але три дні йде заміна керівництва окупантів з місцевих колаборантів на росіян. І тут вибух біля офісу Пушиліна. Збіг? Не думаю", - зазначив він.

Він також нагадав, що інші ватажки "ДНР" такі як Олександр Захарченко, Михайло Толстих ("Гіві") та Арсеній Павлов ("Моторола") також загинули внаслідок підривів.

"Здавайтеся поки не пізно. Хоча б залишитеся живими", - звернувся Андрющенко до колаборантів.

Відео з місця вибуху

Тим часом, російські ЗМІ публікують відео з місця вибуху. На ньому видно, як у районі адміністративних будівель на вулиці Артема у центрі Донецька піднімається стовп диму.

Що кажуть у Донецьку

"РИА Новости" з посиланням на очевидців пише, що у місті нібито розірвалися два снаряди. Один з них влучив у верхній поверх житлового будинку.

Нагадаємо, раніше українська сторона повідомляла про поранення Пушиліна в Лимані (Донецька область), але інформацію не було підтверджено.

А російське видання "Медуза" писало, що у Кремлі мають намір замінити ватажків "народних республік" Донбасу на своїх чиновників.

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