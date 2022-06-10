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ЗСУ знищили ще двох російських генералів під Херсоном, - Арестович

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Київ, П'ятниця 10 червня 2022 22:46
ЗСУ знищили ще двох російських генералів під Херсоном, - Арестович Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Ілона Свиридова

Збройні сили України знищили ще двох російських генералів. Один з них відповідав за так званий "референдум" в Херсоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

"Стара Збур'ївка, Херсонська область. Десятки вбитих і поранених, накриття, в тому числі там загинули два генерали - один армійський і один ФСБ-шний, причому той, який відповідав за організацію "референдуму" в Херсонській області", - зазначив він.

За його словами, імена цих генералів уточнюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська артилерія в Херсонській області знищила три склади з боєприпасами противника.

До цього ЗСУ нанесли авіаудари щодо окупантів у Херсонській та Миколаївській областях.

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Збройні сили України Херсон Війна Росії проти України
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