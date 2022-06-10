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Суд у справі про катастрофу MH17 завершився: коли винесуть вирок

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Амстердам, П'ятниця 10 червня 2022 17:59
Суд у справі про катастрофу MH17 завершився: коли винесуть вирок Фото: вирок у справі про катастрофу MH17 буде вже в цьому році (defensie.nl)
Автор: Юлія Бойко

Сьогодні, 10 червня 2022 року, в Нідерландах завершився судовий розгляд у справі про катастрофу MH17 на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Спільної слідчої групи (JIT) у цій справі.

"Сьогодні був останній день судового розгляду по MH17. Вирок має бути винесено в листопаді або грудні 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Останнє слово Пулатова

Сьогодні підозрюваний російський військовослужбовець Олег Пулатов, котрий дистанційно брав участь у процесі, розкритикував обвинувачення. На його думку, слідство зробило все, щоб нібито звинуватити його в катастрофі літака.

"Я не маю жодного відношення до катастрофи 17 липня 2014 року", - наголосив він і закликав суд виправдати його.

Хто ще фігурує у справі

Крім Пулатова у справі MH17 проходять ще двоє росіян Сергій Дубинський (начальник військової розвідки) та Ігор Гіркін (колишній "міністр оборони" так званої "ДНР") та український бойовик Леонід Харченко.

За даними звинувачення, вони є відповідальними за таємне застосування ракетної установки "Бук".

Що загрожує обвинуваченим

У грудні 2021 року прокуратура вимагала довічних термінів для обвинувачених. Захист Пулатова наполягає на тому, що розслідування було одностороннім і так і не було з'ясовано, хто саме винен у запуску ракети.

Ніхто із обвинувачених на сьогодні не затриманий. Вони проживають у Росії, яка заперечує свою причетність до катастрофи та не видає своїх громадян.

Катастрофа MH17 сталася 17 липня 2014 року у розпал бойових дій на Донбасі. У небі над Донецькою областю було збито літак Malaysia Airlines, який летів з Амстердама в Куала-Лумпур (Малайзія). В результаті загинули всі 283 пасажири та 15 членів екіпажу.

Політ тривав менше трьох годин, коли українські авіадиспетчери о 16:20 за київським часом втратили зв'язок із літаком. За даними слідства, в цей момент лайнер збила російська ракета "Бук". Фюзеляж розвалився на кілька частин та впав на окупованій території.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прокуратура Нідерландів виклала у відкритий доступ матеріали у справі про катастрофу MH17.

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