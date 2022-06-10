ru ua
Пт, 10 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Все ближче до України. Перший випадок мавпячої віспи підтвердили в Польщі

Новость на русском →
Варшава, П'ятниця 10 червня 2022 14:52
Все ближче до України. Перший випадок мавпячої віспи підтвердили в Польщі Фото: перший випадок мавпячої віспи підтвердили в Польщі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 10 червня, в Польщі підтвердили перший випадок інфікування мавпячою віспою. Хворий перебуває в лікувальному закладі на ізоляції.

Про це заявив Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

"У нас було близько 10 передбачуваних випадків захворювання мавпячою віспою, зразки досліджуються. 10 Червня - це день, коли у нас перший випадок", - заявив міністр.

Однак глава МОЗ не повідомив ніяких подробиць про пацієнта і регіоні, в якому він знаходиться.

Мавпяча віспа - рідкісне вірусне захворювання. Зазвичай воно зустрічається в Західній і Центральній Африці. Випадки зараження вірусом віспи мавп нещодавно були зареєстровані в Німеччині, Швейцарії, Іспанії, Бельгії, Італії, Португалії, Великобританії, Австрії, Швеції та інших країнах.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявляв, що шанси на поширення мавпячої віспи у нашій країні дуже малі, оскільки Україна не є транзитною країною для подорожей до країн Африки.

Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює ризик поширення цієї хвороби як помірний.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польша Віспа мавп
NEWS
Україна майже витратила всі артилерійські боєприпаси, - представник розвідки
Україна майже витратила всі артилерійські боєприпаси, - представник розвідки
DAILY
Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз