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Україна та Росія здійснили черговий обмін полоненими

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П'ятниця 10 червня 2022 16:43
Україна та Росія здійснили черговий обмін полоненими Фото: Україна та Росія здійснили черговий обмін полоненими (facebook.com)
Автор: Сергій Пишкін

Україна та Росія провели 11-ий обмін полоненими. Додому повернувся голова Шевченківської ОТГ Олег Пилипенко, який протягом двох місяців перебував у полоні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Сьогодні 11-ий був обмін завдяки координаційному штабу роботи з полоненими. Чому говорю сьогодні? Тому що два місяці був у полоні наш голова Шевченківської ОТГ Олега Пилипенка, якого дістали та вели переговори дуже довго. Тому до цього моменту не хотів і не міг про це говорити. Але зараз він уже тут", - заявив Кім.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна та Росія нещодавно провели перший обмін тілами загиблих військових.

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