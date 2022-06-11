ru ua
Сб, 11 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ліквідація російських генералів, нова економічна стратегія, суд у справі про катастрофу MH17: новини за 10 червня

Новость на русском →
Субота 11 червня 2022 08:30
Ліквідація російських генералів, нова економічна стратегія, суд у справі про катастрофу MH17: новини за 10 червня Колаж РБК-Україна
Автор: RBC.UA

ЗСУ знищили ще двох російських генералів, суд у справі про катастрофу MH17 завершився, українці отримають безповоротні гранти на бізнес. Докладніше про те, що сталося у п'ятницю, 10 червня – у матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

Франція готова взять участь в операції з деблокади Одеського порту

Париж заявив про готовність допомогти Україні з деблокадою Одеського порту. Візьме участь в операції, яка дозволить судам заходити до порту попри заміноване море. Про це пише РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

"Ми знаходимося у розпорядженні сторін, щоб можна було організувати операцію із забезпечення доступу до порту Одеси у повній безпеці, тобто, щоб можна було проводити судна, попри те, що море заміноване", - заявив радник президента. Також радник відзначив, що Франція бажає перемоги Україні й відновлення територіальної цілісності.

Нова економічна стратегія. Українці отримають безповоротні гранти на бізнес

Кабінет міністрів України запускає нову економічну стратегію, яка діятиме в умовах війни. Вона передбачає виділення безповоротних грантів на відкриття бізнесу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, стратегія передбачає кілька програм, спрямованих на створення робочих місць за допомогою підтримки бізнесу, держзамовлення, будівництва, кредитування та працевлаштування безробітних.

Суд у справі про катастрофу MH17 завершився: коли винесуть вирок

Сьогодні, 10 червня 2022 року, в Нідерландах завершився судовий розгляд у справі про катастрофу MH17 на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Спільної слідчої групи (JIT) у цій справі.

"Сьогодні був останній день судового розгляду по MH17. Вирок має бути винесено в листопаді або грудні 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Все ближче до України. Перший випадок мавпячої віспи підтвердили в Польщі

У п'ятницю, 10 червня, в Польщі підтвердили перший випадок інфікування мавпячою віспою. Хворий перебуває в лікувальному закладі на ізоляції. Про це заявив Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

"У нас було близько 10 передбачуваних випадків захворювання мавпячою віспою, зразки досліджуються. 10 Червня - це день, коли у нас перший випадок", - заявив міністр.

Грози, град і зливи: частину України накриє негодою I рівня небезпечності

Погода в Україні суттєво зіпсується у суботу 11 червня в деяких областях. Тут очікується зливи, місцями навіть град. На більшості територій триватиме посуха й спека до +33 градусів, але вже за кілька днів прийде послаблення.

Подробиці – в матеріалі Styler.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Україна майже витратила всі артилерійські боєприпаси, - представник розвідки
Україна майже витратила всі артилерійські боєприпаси, - представник розвідки
DAILY
Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз