В лікарнях Одеси вводять карантин через COVID-19: де саме та які обмеження
У деяких медичних закладах Одеси запроваджують карантинні обмеження - у зв'язку з поширенням COVID-19.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Одеської обласної клінічної лікарні у Facebook.
Де саме та які карантинні обмеження запроваджують
Українцям розповіли, що у зв'язку з поширенням COVID-19 карантинні режими запроваджуються:
- в Одеській обласній клінічній лікарні;
- в Одеському обласному перинатальному центрі.
Йдеться про введення у цих медичних установах таких карантинних заходів:
- обмеження відвідувань пацієнтів;
- посилений санітарно-епідемічний контроль;
- доступ у відділення - тільки для медичного персоналу та пацієнтів.
Які карантинні обмеження запроваджують у лікарнях (інфографіка: facebook.com/Одеська Обласна Клінічна Лікарня)
Громадян попросили поставитися до вимушених обмежень із розумінням.
"Вони запроваджені для захисту пацієнтів, новонароджених і медичного персоналу", - пояснили у закладі охорони здоров'я.
Причини запровадження карантинних обмежень (інфографіка: facebook.com/Одеська Обласна Клінічна Лікарня)
Насамкінець українців закликали:
- бути уважними до свого здоров'я;
- дотримуватись рекомендацій Міністерства охорони здоров'я України.
Публікація лікарні (скриншот: facebook.com/Одеська Обласна Клінічна Лікарня)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що нині одним із кількох домінуючих "варіантів" коронавірусу у світі є Stratus.
Згідно з наявними даними, цей рекомбінантний субваріант штаму Omicron демонструє підвищену здатність до поширення.
При цьому в цілому він не призводить до тяжчого перебігу захворювання.
Станом на п'ятницю, 8 серпня, медики підтвердили захворювання на Stratus вже у семи областях України, а також у Києві.
Згідно з інформацією Департаменту охорони здоров'я КМДА, у Києві кількість людей, які опинилися в лікарнях з ускладненнями від COVID-19, за місяць збільшилася у понад чотири рази.
Тим часом директор Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург пояснила, чи можна сказати, що у Києві - "спалах" хвороби, і де спеціалісти радять носити маски.
