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На зустрічі в нормандському форматі обговорять "формулу Штайнмайєра"

Новини » Політика     09.12.2019 - 14:15
На зустрічі в нормандському форматі обговорять "формулу Штайнмайєра"
Фото: Марія Адебар (facebook.com/JDGAP)

"Формула Штайнмайєра" буде одним з пунктів нормандського саміту

В Парижі на зустрічі в нормандському форматі обговорять так звану "формулу Штайнмайєра". Про це заявила офіційний представник Міністерства закордонних справ Німеччини Марія Адебар, передають російські ЗМІ.

За її словами, лідери "нормандської четвірки" обговорять можливість закріпити дану формулу в письмовому вигляді.

"Це буде частиною переговорів у Парижі", - зазначила Адебар.

Відзначимо, "формула Штайнмайєра" закріплює порядок проведення місцевих виборів на окупованому Донбасі і набуття чинності особливого статусу для регіону. Згідно з нею, закон про особливий статус остаточно набуває юридичної сили після виборів і доповіді ОБСЄ з визнанням виборів демократичними.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на нормандській зустрічі в Парижі закріплять "формулу Штайнмайєра" і обговорять обмін полоненими між Києвом і Донбасом.

До цього президент Росії Володимир Путін заявляв, що Росія погодилася з "формулою Штайнмайєра", незважаючи на невідповідність мінським угодам. При цьому він підкреслював, що в даній формулі "немає нічого змістовного".

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