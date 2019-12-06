У "Слузі народу" розповіли про головні очікування від нормандського саміту

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Одне із питань саміту - звільнення політв'язнів

Від нормандського саміту у Парижі українська сторона очікує результатів за трьома головними пунктами. Про це сказав заступник голови парламентського Комітету з питань інформаційної політики, народний депутат від партії "Слуга народу" Микита Потураєв в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1".

Зокрема, перший пункт, якого чекає Україна - це повне припинення вогню по всій лінії розмежування на Донбасі. Другий - звільнення всіх військовополонених і політв'язнів.

"У на є списки, вони підтверджені в тому числі "Червоним хрестом" - ми знаємо, скільки наших людей там знаходиться... І президент буде дуже жорстко вимагати, щоби ці списки були визнані", - сказав нардеп.

Третій пункт, за словами Потураєва, можливий тільки за умов виконання двох попередніх пунктів. Йдеться про вибори на Донбасі за українським законодавством та за стандартами ОБСЄ.

"Це означає, що там не може бути ані підрозділів регулярної російської армії, ані підрозділів найманців Російської Федерації - так званих "армійських корпусів", першого і другого. Вони мають бути виведені, вони мають бути роззброєні", - підкреслив нардеп.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко обговорив з керівником Бюро демократичних інститутів та прав людини технічні деталі проведення виборів на Донбасі. Наразі провести вибори в тих умовах, що існують, неможливо.

Трохи раніше прес-секретар президента Російської Федерації Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що учасники саміту в нормандському форматі можуть прийняти документ, що не буде до чогось зобов'язувати. Також у Кремлі застерегли від завищених очікувань в рамках саміту.