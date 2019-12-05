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Зеленський на нормандській зустрічі висуне умови переговорів з ОРДЛО, - Єрмак

Новини » Політика     05.12.2019 - 13:15
Зеленський на нормандській зустрічі висуне умови переговорів з ОРДЛО, - Єрмак
Фото: Андрій Єрмак (mewos.in.ua)

Єрмак заявив, що Зеленський готує кілька ідей на саміт

Президент України Володимир Зеленський на нормандській зустрічі в Парижі висуне умови прямих переговорів з окремими районами Донецької і Луганської областей. Про це в лондонському Chatham House заявив помічник президента Андрій Єрмак, передає в Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Мар'яна Драч.

Повідомляється, що в Лондоні Єрмак заявив, що однією з пропозицій, з якими на саміт їде Зеленський, є нова формула представництва ОРДЛО на переговорах контактної групи в Мінську.

"Щоб представниками територій були люди, які на сьогодні мають буль-який зв'язок, прописку в тих 18 районах. Які мають нерухомість, бізнес... які мають юридичне підтвердження, що вони можуть представляти ці райони", - заявив Єрмак.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв, що Москва на саміті "нормандської четвірки" в Парижі наполягатиме на прямому діалозі України з представниками окупованого Донбасу.

Зазначимо, сьогодні тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що нормандська зустріч є можливістю для Росії повернути Україні окуповані райони Донбасу.

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Новини України Володимир ЗеленськийОРДЛОНормандська четвірка
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