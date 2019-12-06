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Став відомий розклад нормандської зустрічі

Новини » Політика     06.12.2019 - 14:28
Став відомий розклад нормандської зустрічі
Ілюстративне фото (Michael Gottschalk/Photothek via Getty Images)

Нормандська зустріч розпочнеться о 17:00 за Києвом

Нормандська зустріч за участю лідерів України, Росії, Німеччини і Франції почнеться в 17:00 по Києву 9 грудня. Про це повідомила представниця уряду Німеччини Ульріке Деммер, передає "Укрінформ".

За її словами, робоче засідання в чотиристоронньому форматі має розпочатися о 17:00, а спільна конференція - о 20:00. Вона також додала, що канцлер Німеччини Ангела Меркель о 16:00 зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним, після чого о 16:30 - з українським лідером Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, раніше в Кремлі підтвердили плани про окрему зустріч Путіна і Зеленського в Парижі.

"(Плануємо, - ред.) здійснити такі важливі двосторонні зустрічі і з президентом Макроном, і з канцлером ФРН Меркель, і з президентом України Зеленським", - повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

До цього він підкреслював, що Москва відчуває дуже стриманий оптимізм з вибудовування російсько-українських відносин у зв'язку з майбутньою зустріччю Путіна і Зеленського.

Відзначимо, до цього у Путіна назвали очікування від нормандської зустрічі.

Меркель проведе окремі зустрічі з Путіним і Зеленським у Парижі У Кремлі підтвердили плани про зустріч Путіна і Зеленського в Парижі
Новини України Володимир ЗеленськийСамітНормандська четвірка
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