Миллиарды из российских резервов: G7 готовится принять историческое решение для Украины

G7 готовит видеосаммит, где ключевым вопросом станет использование замороженных российских активов. Для Украины это шанс получить стабильное финансирование, а для Кремля - новый вызов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere Della Sera .

Правительства Европейского Союза, Великобритания и Канада пытаются ускорить процесс использования значительной части замороженных российских резервов в пользу Украины. США пока не демонстрируют сопротивления этой идее.

В воскресенье после встречи министров финансов ЕС в Копенгагене Канада как страна, председательствующая в G7, созвала саммит министров финансов этой группы. Заседание состоится 1 октября в формате видеоконференции, а замороженные резервы Москвы станут одним из главных пунктов повестки дня.

Германия, Франция и Италия изменили курс

Первой крупной страной ЕС, которая поддержала использование российских средств для Украины, стала Германия - после решения канцлера Фридриха Мерца две недели назад. Теперь к инициативе присоединились Франция и Италия, которые ранее занимали более сдержанную позицию.

Еврокомиссия предлагает выпустить нулевой евробонд, гарантированный странами-членами, и обменять его на ликвидную часть российских резервов.

Большинство этих активов номинированы в евро - около 229 миллиардов, которые хранятся в Бельгии на платформе Euroclear. Из них примерно 170 миллиардов не инвестированы и могут быть использованы относительно быстро.

Как будет работать механизм

План предусматривает, что евробонд будет передан в Euroclear в качестве депозитария и формально станет собственностью России, но останется замороженным. Привлеченные Европой средства будут передаваться Украине - вероятно траншами по 25-30 миллиардов евро.

В дальнейшем облигация может бесконечно продолжаться или быть списана как актив России, что фактически станет формой репараций за войну, к которым ее может обязать международное право.

Роль Лондона и Оттавы

Великобритания и Канада также рассматривают возможность использования своих долей замороженных российских резервов, хотя они и значительно меньше по объему. Это позволило бы Украине профинансировать потребности как минимум еще на полтора года, учитывая военные расходы на уровне 172 миллионов долларов ежедневно.

Такая поддержка особенно актуальна на фоне блокирования американской помощи и растущей усталости европейских обществ от войны.

Кремль готовит ответ

В политическом измерении такой шаг стал бы сигналом Кремлю - Европа готова действовать в плоскости силы. Москва рассматривает несколько возможных ответов. Среди них - иски в международные суды, хотя сама Россия нарушила международное право.

Другой сценарий - конфискация активов компаний из стран G7, оставшихся в РФ. Например, американская Exxon имеет счет с пятью миллиардами долларов дивидендов, а французская Total - с двумя миллиардами. Такие средства могли бы частично закрыть дефицит бюджета России.

Впрочем, эта тактика не долговременная. Ресурсы ограничены, а в перспективе Россия останется отрезанной от глобальных рынков, пока не компенсирует нанесенный ущерб.