Зеленский примет участие в заседании Евросовета по замороженным активам РФ для Украины

Брюссель, Вторник 14 октября 2025 00:00
UA EN RU
Зеленский примет участие в заседании Евросовета по замороженным активам РФ для Украины Фото: председатель Европейского Совета Антониу Кошта (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В четверг, 23 октября, в Брюсселе состоится заседание Европейского Совета. На встрече будет рассматриваться использование замороженных активов РФ для предоставления Украине финансовой помощи на ближайшие годы.

Об этом говорится в заявлении председателя Европейского Совета Антониу Кошты, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ведомства.

Глава ведомства отметил, что Россия продолжает свои беспощадные атаки против гражданского населения Украины и ее гражданской инфраструктуры.

Учитывая ситуацию, на заседании будет обсуждаться усиление поддержки Украины со стороны ЕС, в частности путем подтверждения готовности оказывать финансовую помощь стране на ближайшие годы. Также будут рассмотрены вероятные варианты использования замороженных российских активов.

В начале обсуждения украинского вопроса, участники встречи заслушают президента Владимира Зеленского.

"Россия платит высокую и все возрастающую экономическую цену за свою агрессию, и мы подытожим наши усилия, направленные на дальнейшее усиление давления на нее. И поддержка Украины, и давление на Россию остаются двумя необходимыми условиями для достижения справедливого и прочного мира", - говорится в заявлении Кошту.

Кроме ситуации в Украине, участники встречи обсудят дорожную карту по повышению оборонной готовности ЕС до 2030 года, экономическую ситуацию в еврозоне, а также поддержку ЕС в восстановлении Сектора Газа после завершения войны в регионе.

Замороженные активы РФ для Украины

С началом полномасштабного вторжения в Украину, западные страны ввели ряд жестких санкций против РФ. Одним из ограничений стало замораживание российских активов за рубежом.

Согласно оценке МВФ, объем этих активов в 2024-2025 годах ориентировочно превышает 300-350 млрд долларов.

На днях президент Зеленский призвал европейских лидеров использовать замороженные российские активы на восстановление Украины.

Одним из механизмов является вероятность использования ЕС замороженных активов РФ в качестве т.н. "репарационного займа" для Украины. Согласно проекту, кредит должны вернуть только после получения Украиной компенсации от России.

1 октября "Группа семи" (G7) провела видеосаммит, во время которого обсудила использование замороженных российских активов в интересах Украины.

