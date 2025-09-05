ua en ru
РФ ночью попала дронами по предприятию в Днепре: первые подробности

Днепропетровская область, Пятница 05 сентября 2025 07:56
РФ ночью попала дронами по предприятию в Днепре: первые подробности Иллюстративное фото: армия РФ атакует украинские города дронами (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Российская армия в ночь на 5 сентября атаковала Днепропетровскую область беспилотниками. ПВО ликвидировала 15 из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

В Днепре агрессор попал по предприятию. Там возникли пожары, к ликвидации которых оперативно присоединились спасатели.

FPV-дроном российские военные ударили по Никопольщине, а именно - Покровской громаде.

"Всюду обошлось без погибших и пострадавших", - отметил Лысак.

Местные Telegram-каналы писали о многих взрывах в Днепре, а также об угрозе химической опасности. Но официальных сообщений об этом не поступало.

В четверг вечером, 4 сентября, российская армия запустила на Украину ударные беспилотники типа "Шахед". В нескольких областях была объявлена воздушная тревога.

В ночь на 5 сентября Воздушные силы Украины сообщили об опасности для Полтавской области, в частности Лубенского района, через несколько минут - для Запорожской и Харьковская областей.

Ранее в Институте изучения войны отмечали, что Россия активизировала производство ударных дронов-камикадзе типа "Шахед". Это может свидетельствовать о подготовке Кремля к длительной войне против Украины.

