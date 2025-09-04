ua en ru
Украину атакуют "Шахеды": где объявлена тревога

Украина, Четверг 04 сентября 2025 23:58
Украину атакуют "Шахеды": где объявлена тревога Иллюстративное фото: воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В четверг вечером, 4 сентября, российская армия запустила на Украину ударные беспилотники типа "Шахед". В нескольких областях объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины и карту воздушных тревог.

Первое сообщение об угрозе ударов российских дронов военные сообщили в 22:46. По данным Воздушных сил, группа вражеских ударных БпЛА была зафиксирована на Сумщине, они двигались северным/юго-западным курсом.

Украину атакуют &quot;Шахеды&quot;: где объявлена тревога

Уже через несколько минут стало известно о группе ударных беспилотников на Черниговщине, которые двигались юго-западным курсом.

Украину атакуют &quot;Шахеды&quot;: где объявлена тревога

Впоследствии военные предупредили об опасности для Днепропетровщины.

Украину атакуют &quot;Шахеды&quot;: где объявлена тревога

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:50 имеет такой вид:

Украину атакуют &quot;Шахеды&quot;: где объявлена тревога

Напомним, ранее в Институте изучения войны отмечали, что Россия активизировала производство ударных дронов-камикадзе типа "Шахед". Это свидетельствует о подготовке Кремля к длительной войне против Украины.

Так, в ночь на 4 сентября Россия выпустила по территории Украины 112 беспилотников с шести направлений. Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 84 вражеских "Шахеды" и беспилотники-имитаторы.

Кстати, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский анонсировал эшелонированную систему защиты от дронов.

