Украину атакуют "Шахеды": где объявлена тревога
В четверг вечером, 4 сентября, российская армия запустила на Украину ударные беспилотники типа "Шахед". В нескольких областях объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины и карту воздушных тревог.
Первое сообщение об угрозе ударов российских дронов военные сообщили в 22:46. По данным Воздушных сил, группа вражеских ударных БпЛА была зафиксирована на Сумщине, они двигались северным/юго-западным курсом.
Уже через несколько минут стало известно о группе ударных беспилотников на Черниговщине, которые двигались юго-западным курсом.
Впоследствии военные предупредили об опасности для Днепропетровщины.
Карта воздушных тревог по состоянию на 23:50 имеет такой вид:
Напомним, ранее в Институте изучения войны отмечали, что Россия активизировала производство ударных дронов-камикадзе типа "Шахед". Это свидетельствует о подготовке Кремля к длительной войне против Украины.
Так, в ночь на 4 сентября Россия выпустила по территории Украины 112 беспилотников с шести направлений. Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 84 вражеских "Шахеды" и беспилотники-имитаторы.
Кстати, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский анонсировал эшелонированную систему защиты от дронов.