Масштабный пожар на Сумщине: РФ ударила по инфраструктуре и повторно по спасателям

Фото: РФ ударила по инфраструктуре и повторно по спасателям (t.me/dsns_telegram)

Российские войска сегодня ночью, 4 сентября, нанесли серию ударов по объектам критической и промышленной инфраструктуры в Сумской области, в результате удара возник масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС.

"Враг неоднократно наносил повторные удары по участку, где спасатели тушили пожар. Пожарные не пострадали, они находились в более безопасных местах. Все очаги горения ликвидированы", - отметили в ГСЧС. Также сообщается, что из-за атаки россиян Сумской общины загорелись нежилые здания, сотрудники ГСЧС обследовали места попаданий и предотвратили дальнейшее распространение огня.