Масштабный пожар на Сумщине: РФ ударила по инфраструктуре и повторно по спасателям
Российские войска сегодня ночью, 4 сентября, нанесли серию ударов по объектам критической и промышленной инфраструктуры в Сумской области, в результате удара возник масштабный пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС.
"Враг неоднократно наносил повторные удары по участку, где спасатели тушили пожар. Пожарные не пострадали, они находились в более безопасных местах. Все очаги горения ликвидированы", - отметили в ГСЧС.
Также сообщается, что из-за атаки россиян Сумской общины загорелись нежилые здания, сотрудники ГСЧС обследовали места попаданий и предотвратили дальнейшее распространение огня.
Удар РФ по Украине 5 сентября
В четверг вечером, 4 сентября, российская армия запустила на Украину ударные беспилотники типа "Шахед". Впоследствии Воздушные силы Украины сообщили об опасности вражеских дронов для Полтавской и Днепропетровской областей, а впоследствии - и для Запорожской области.
Также сообщалось, что российская армия в ночь на 5 сентября атаковала Днепропетровскую область беспилотниками. Силы ПВО ликвидировала 15 ударных дронов россиян.
Кроме того, в результате утренней атаки дронами по Новгород-Северской общине Черниговщины повреждена критическая инфраструктура. Часть района осталась без электричества.