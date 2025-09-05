ua en ru
Часть района на Черниговщине без света из-за попадания дронов РФ по инфраструктуре

Черниговская область, Пятница 05 сентября 2025 08:50
Часть района на Черниговщине без света из-за попадания дронов РФ по инфраструктуре Фото: враг атаковал дронами Черниговскую область (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

В результате утренней атаки дронами по Новгород-Северской громаде повреждена критическая инфраструктура. Часть района осталась без электричества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов.

Утром 5 сентября Новгород-Северская громада Черниговской области подверглась удару беспилотников, запущенных страной-агрессором.

По предварительным данным, есть попадания по объектам критической инфраструктуры. Из-за этого часть населенных пунктов района осталась без электроснабжения.

Критически важные учреждения переведены на альтернативные источники питания. В случае необходимости для жителей будут развернуты пункты несокрушимости.

Напомним, 4 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по блокпосту на въезде в населенный пункт Новоселовка из Чернигова. Оккупанты попали по сотрудникам гуманитарной миссии, которые занимались очисткой территории от мин и других взрывоопасных предметов.

Сначала сообщали о двух погибших и пяти раненых в результате вражеского удара

Позже стало известно, что в результате обстрела РФ погибли два человека и еще восемь пострадали. Среди убитых - водитель Датского совета по вопросам беженцев (DRC) Сергей. У него осталась жена и дочь.

