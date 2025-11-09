Белый дом опроверг заявления Будапешта о бессрочном освобождении Венгрии от санкций

Администрация президента США Дональда Трампа опровергла заявления венгерской стороны о якобы бессрочном освобождении Будапешта от американских санкций на импорт российской нефти и газа. В Вашингтоне подчеркнули, что речь идет лишь о годовом исключении.

Об этом заявил представитель Белого дома, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как пишет издание, разногласия возникли после визита венгерской делегации в США. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Facebook назвал переговоры полностью успешными и заявил, что премьер-министр якобы добился неограниченного по времени ослабления санкций.

"Премьер-министр четко сказал: во время встречи с президентом США нам подтвердили бессрочное освобождение от санкций", - написал Сийярто.

Однако представитель Белого дома в комментарии Reuters отверг эти утверждения, уточнив, что исключение будет действовать только в течение одного года.

По информации американской стороны, договоренность также предусматривает, что Венгрия обязуется диверсифицировать энергоснабжение и закупить американский сжиженный природный газ примерно на 600 миллионов долларов.