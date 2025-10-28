ua en ru
Мирное соглашение между Россией и Украиной должно быть подписано в Будапеште, - Орбан

Венгрия, Вторник 28 октября 2025 01:37
UA EN RU
Мирное соглашение между Россией и Украиной должно быть подписано в Будапеште, - Орбан Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мирное соглашение между Россией и Украиной будет подписано в Будапеште.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Орбана телеканалу M1, которое цитирует венгерское издание Index.

Премьер-министр Венгрии отметил, что Будапештский мирный саммит состоится, и это можно назвать фактом, но не смог ответить, когда именно.

В интервью во время визита в Ватикан Орбан вспомнил "мирный саммит" в Шарм-эль-Шейхе.

"Вовлеченные стороны, включая американцев, долго вели переговоры, а потом в субботу сказали, что подписание состоится в понедельник. Вот так надо это представлять. Поэтому здесь за 2-3 дня может быть установлен мир и подписано соглашение", - сказал он.

По мнению Виктор Орбана, мира между Россией и Украиной можно достичь только с участием внешних сил.

По его словам, "кто-то" должен договориться о мире с россиянами - США или Европа .

"Европа не желает вести переговоры с Россией, что является катастрофической ошибкой. Американцы ведут переговоры и они будут решать будущее Украины, вопросы безопасности Европы в соглашении с россиянами. А мы, европейцы, ведем себя так, будто нам это нравится, и мы будем аплодировать", - отметил он.

По убеждению премьера Венгрии, европейские лидеры должны были бы вступить в прямой контакт с Россией, начать переговоры и достичь российско-европейского соглашения по европейской системе безопасности, а также относительно будущего Украины.

Встреча Трампа с Путиным в Будапеште, которая не состоялась

В октябре президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште после их телефонного разговора.

Именно в Будапеште был подписан Меморандум 1994 года, по которому Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности от России, США и Великобритании.

Однако со временем Кремль начал искать отговорки, чтобы не идти на переговоры, выдвигая свои условия и объяснения.

Например, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил об отказе России от перемирия, пока не будут решены так называемые "первопричины конфликта".

В итоге, 22 октября Трамп заявил, что он еще не принял решение о встрече с Путиным.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил так называемую "провоенную политическую элиту" и подконтрольные ей медиа в попытках сорвать встречу Трампа с Путиным.

