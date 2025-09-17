Лавров назвал иностранные войска в Украине "оккупантами", пригрозив Западу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров цинично пригрозил странам Запада в случае любого размещения иностранных войск в Украине. Он заявил, что контингент "станет законной целью для армии РФ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По словам Лаврова, такие войска якобы автоматически станут законной целью для российских вооруженных сил, а их пребывание в стране будет означать фактическую "оккупацию" Украины Западом.

Флаг миротворцев "РФ также учитывать не станет", добавил глава МИД России.

"Если какая-то часть Украины будет территорией, где размещаются так называемые миротворцы, и для этой части Украины будут действовать гарантии безопасности Запада, заточенные против Российской Федерации, это будет означать лишь одно, что Запад оккупировал, еще раз скажу, Украину", - утверждает российский министр.

В России уже неоднократно повторяют, что иностранные войска в Украине станут "законной целью армии РФ".

Например, несколько дней назад об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Такого рода вещи даже требуют окриков со стороны уже президента России, когда он говорит, что иностранный контингент неприемлем на территории Украины. Это будет просто, во-первых, излишне. То есть они не нужны, никакого функционала практически там нет. А во-вторых, они являются вполне легитимными военными целями", - подчеркнул он.