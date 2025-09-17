Лавров назвав іноземні війська в Україні "окупантами", пригрозивши Заходу

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров цинічно пригрозив країнам Заходу у разі будь-якого розміщення іноземних військ в Україні. Він заявив, що контингент "стане законною ціллю для армії РФ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За словами Лаврова, такі війська автоматично нібито стануть законною ціллю для російських збройних сил, а їхнє перебування в країні означатиме фактичну "окупацію" України Заходом.

На прапор миротворців "РФ також зважати не буде", додав глава МЗС Росії.

"Якщо якась частина України буде територією, де розміщуються так звані миротворці, і для цієї частини України діятимуть гарантії безпеки Заходу, заточені проти Російської Федерації, це означатиме лише одне, що Захід окупував, ще раз скажу, Україну", - стверджує російський міністр.

В Росії вже неодноразово повторюють, що іноземні війська в Україні стануть "законною ціллю армії РФ".

Наприклад, кілька днів тому про це заявив посол з особливих доручень МЗС РФ Родіон Мірошник.

"Такі речі навіть вимагають відгуків з боку вже президента Росії, коли він каже, що іноземний контингент неприйнятний на території України. Це буде просто, по-перше, зайве. Тобто, вони не потрібні, ніякого функціоналу практично там немає. А по-друге, вони є цілком легітимними військовими цілями", - наголосив він.