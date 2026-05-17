В Латвии снова предупреждали о воздушной угрозе из-за неизвестного дрона

09:32 17.05.2026 Вс
Беспилотник зафиксировали возле границы с РФ
aimg Татьяна Степанова
В Латвии снова предупреждали о воздушной угрозе из-за неизвестного дрона Фото: в Латвии снова предупреждали о воздушной угрозе из-за неизвестного дрона (Getty Images)
Утром 17 мая Национальные вооруженные силы Латвии предупредили о возможной угрозе в латвийском воздушном пространстве в ряде приграничных с Россией районах из-за появления неизвестного дрона в небе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу вооруженных сил Латвии.

Латвийские вооруженные силы отметили, что совместно с союзниками по НАТО постоянно контролируют воздушное пространство, чтобы обеспечить способность немедленно реагировать на потенциальную угрозу.

Армия усилила потенциал противовоздушной обороны на восточной границе, направив туда дополнительные подразделения.

"Пока продолжается российская агрессия в Украине, возможны повторения случаев, когда иностранный беспилотный летательный аппарат влетает в воздушное пространство Латвии или приближается к нему", - говорится в заявлении.

Жителей призвали спрятаться, соблюдая придерживайтесь принципа "двух стен", закрыть окна и двери.

Впоследствии в латвийской армии сообщили, что воздушная угроза устранена.

Там также подтвердили, что в воздушное пространство Латвии влетел один беспилотник. Впоследствии дрон покинул воздушное пространство страны.

Были задействованы истребители миссии патрулирования воздушного пространства НАТО в Балтии.

Дроны в Латвии и Финляндии

Напомним, в ночь на 7 мая неизвестные беспилотники нарушили воздушное пространство Латвии со стороны России. Воздушные силы страны сообщили о падении двух дронов.

По данным местных СМИ, один из беспилотников попал в нефтяной резервуар в городе Резекне.

Между тем Финляндия не стала перехватывать дроны, которые нарушили ее воздушное пространство, поскольку они находились слишком близко к границе с Россией.

