Дроны над Латвией и Финляндией: МИД указал на важную деталь и сделал предложение

15:11 08.05.2026 Пт
2 мин
Сибига рассказал, чем Украина может помочь
aimg Ирина Глухова
Дроны над Латвией и Финляндией: МИД указал на важную деталь и сделал предложение Фото: глава МИД Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Украина находится в тесном контакте с Латвией относительно недавних инцидентов с дронами. Компетентные органы обмениваются информацией, чтобы точно выяснить все обстоятельства событий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу.

Он рассказал, что провел телефонный разговор со своей латвийской коллегой Байбой Браже, в ходе которого в частности речь шла о недавних инцидентах с падением дронов на территории Латвии.

Как отметил Сибига, Украина поддерживает тесный контакт с Латвией, и компетентные органы обмениваются информацией, чтобы выяснить суть случившегося

"Если подтвердится, что это были украинские дроны, намеренно отклоненные с курса и направленные в сторону Латвии российскими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), выразим наши искренние извинения латвийским друзьям. Могу с полной уверенностью заявить: Украина никогда не направляла никаких беспилотников в сторону Латвии", - заявил дипломат.

Глава МИД также напомнил, что Украина уже извинялась перед Эстонией, Латвией, Литвой и Финляндией за непреднамеренные инциденты, связанные с перенаправлением украинских дронов российскими системами РЭБ.

Сибига добавил, что украинские профильные учреждения тесно сотрудничают, чтобы минимизировать риски повторения подобных случаев.

Кроме того, как сообщил он, по поручению Президента Владимира Зеленского рассматривается возможность направления групп украинских экспертов для оказания непосредственной помощи в укреплении безопасности воздушного пространства наших союзников от любых типов инцидентов.

Дроны в Латвии и Финляндии

Напомним, что в ночь на 7 мая неизвестные беспилотники нарушили воздушное пространство Латвии со стороны России. Воздушные силы страны сообщили о падении двух дронов.

По данным местных СМИ, один из беспилотников попал в нефтяной резервуар в городе Резекне.

Между тем Финляндия не стала перехватывать дроны, которые нарушили ее воздушное пространство, поскольку они находились слишком близко к границе с Россией.

