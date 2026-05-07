Главная » Новости » Война в Украине

Дроны из РФ упали на территории Латвии, один из них попал в нефтяной резервуар (видео)

09:26 07.05.2026 Чт
Что известно о падении дронов над Латвией?
Елена Чупровская
Фото: беспилотники из РФ нарушили воздушное пространство Латвии (Valsts policija)
Ночью несколько беспилотников со стороны России вошли в воздушное пространство Латвии. Один из них попал в нефтяной резервуар в городе Резекне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на латвийское издание Delfi.

Что произошло ночью в Резекне

Около 03:30 на пульт спасательной службы 112 начали поступать звонки о возможном пожаре на нефтебазе на улице Коммунала в Резекне. Пожарные выехали на место и не обнаружили открытого горения, однако один из резервуаров охлаждали.

Председатель Резекненской краевой думы Гунтарс Скудра подтвердил, что один из дронов упал на территории резекненского филиала компании East-West Transit. Он попал в пустой нефтяной резервуар.

Жители Резекне сообщали в соцсетях о гуле двигателей в небе, звуках, похожих на взрыв, и вспышках света. В сети также появились видео с огненными вспышками над городом.

Второй дрон до сих пор ищут

Заместитель начальника Госполиции Латвии Андрис Зеллис сообщил, что известно о двух упавших дронах. Место падения второго до сих пор устанавливают.

"Пожар локализован, угрозы нет", - заявил Зеллис. Госполиция начала уголовный процесс для выяснения всех обстоятельств.

В 04:09 жителям Лудзенского, Балвского и Резекненского краев поступило сообщение о возможной угрозе в воздушном пространстве Латвии. В 04:43 - такое же предупреждение получили жители Резекне.

Как сообщало РБК-Украина, в сентябре 2025 года около двух десятков российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши.

Министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины осудили инцидент и призвали срочно усилить противовоздушную оборону на восточном фланге НАТО и ЕС.

Также в конце апреля 2026 года дрон упал на крышу многоэтажки в центральном районе Кишинева. Молдавская полиция эвакуировала жителей верхних этажей и передала объект на экспертизу.

