Финляндия не сбила дроны, которые летели в РФ, и назвала причину

19:01 04.05.2026 Пн
2 мин
Дроны двигались вдоль границы и впоследствии покинули воздушное пространство
aimg Мария Науменко
Финляндия не сбила дроны, которые летели в РФ, и назвала причину Фото: российский дрон типа "Шахед" (Getty Images)
Финляндия не стала перехватывать дроны, которые нарушили ее воздушное пространство, поскольку они находились слишком близко к границе с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

В Вооруженных силах Финляндии объяснили, что в мирное время перехват беспилотников невозможен непосредственно у границы или в воздушном пространстве другого государства.

Также военные отметили, что бездействуют, пока объект не идентифицирован, и воздерживаются от перехвата, если существует риск, что обломки или боеприпасы могут упасть на территорию России.

По предварительным данным, дроны залетели в Финляндию с юга, некоторое время двигались вдоль границы, а затем повернули на восток и покинули воздушное пространство страны.

Для контроля ситуации в районе Котка и Хамина на востоке Финского залива временно ввели ограничения на полеты. Это позволило военным действовать в более контролируемых условиях в случае необходимости перехвата.

Расследование инцидента проводит Пограничная служба. В то же время в Вооруженных силах не уточняют, удалось ли установить происхождение дронов.

Напомним, 3 мая неизвестный беспилотник нарушил воздушное пространство Финляндии вблизи границы с Россией. Дрон зафиксировали над муниципалитетом Виролахти, который граничит с Ленинградской областью.

Тип и происхождение аппарата установить не удалось. Впоследствии он покинул воздушное пространство страны.

