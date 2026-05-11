Латвия и Литва готовы принять больше военных США после вывода из Германии

15:59 11.05.2026 Пн
2 мин
aimg Ирина Глухова
Латвия и Литва готовы принять больше военных США после вывода из Германии Фото: военные США (Getty Images)
Латвия и Литва ведут переговоры с США о размещении дополнительных войск на собственной территории на фоне решения Вашингтона вывести часть контингента из Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также: Конец эпохи Рамштайна? Трамп забирает войска из Германии из-за спора с Мерцом

Что заявили в Латвии

"Мы ведем ряд переговоров с американскими союзниками, и они также говорят, что мы являемся образцовым союзником", - сказала министр иностранных дел Латвии Байба Бразе.

Она добавила, что в Риге "очень приветствуют такое развитие событий".

Позиция Литвы

Министр иностранных дел Кястутис Будрис также поддержал возможную переброску американских сил в Балтию.

Он отметил, что чем ближе войска США находятся к российской границе, тем сильнее фактор сдерживания.

По словам министра, Литва уже имеет современную инфраструктуру для приема союзников и может быстро ее расширить.

Сейчас в стране уже находятся:

  • около 1000 американских военных;
  • немецкая танковая бригада;
  • до 5000 немецких солдат должны разместиться там до 2027 года.

Почему это произошло

В этом месяце администрация президента США Дональда Трампа объявила о сокращении американского военного присутствия в Германии более чем на 5000 военных.

Это решение вызвало беспокойство среди союзников по НАТО из-за возможного раскола внутри альянса.

Что говорят в ЕС

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что присутствие американских войск в Европе важно не только для безопасности континента, но и для стратегических интересов самих США.

В то же время на прошлой неделе Трамп предположил, что часть военных могут передислоцировать в Польшу.

В Варшаве уже заявили о готовности принять дополнительный американский контингент.

Сокращение войск США в Европе

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп резко выступил против канцлера Германии Фридриха Мерца за его критику войны с Ираном, назвав его "абсолютно неэффективным".

Впоследствии в Пентагоне заявили, что выводят 5 000 военнослужащих из Германии и передислоцируют их в США и на другие позиции за рубежом.

В ответ Министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что европейцы должны взять на себя большую ответственность за собственную безопасность.

Также Трамп во время общения с журналистами сказал, что кроме Германии, не исключает вывода войск еще из Италии и Испании.

Украина совместно с Германией запустит программу Brave Germany
