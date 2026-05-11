Латвия и Литва готовы принять больше военных США после вывода из Германии
Латвия и Литва ведут переговоры с США о размещении дополнительных войск на собственной территории на фоне решения Вашингтона вывести часть контингента из Германии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Что заявили в Латвии
"Мы ведем ряд переговоров с американскими союзниками, и они также говорят, что мы являемся образцовым союзником", - сказала министр иностранных дел Латвии Байба Бразе.
Она добавила, что в Риге "очень приветствуют такое развитие событий".
Позиция Литвы
Министр иностранных дел Кястутис Будрис также поддержал возможную переброску американских сил в Балтию.
Он отметил, что чем ближе войска США находятся к российской границе, тем сильнее фактор сдерживания.
По словам министра, Литва уже имеет современную инфраструктуру для приема союзников и может быстро ее расширить.
Сейчас в стране уже находятся:
- около 1000 американских военных;
- немецкая танковая бригада;
- до 5000 немецких солдат должны разместиться там до 2027 года.
Почему это произошло
В этом месяце администрация президента США Дональда Трампа объявила о сокращении американского военного присутствия в Германии более чем на 5000 военных.
Это решение вызвало беспокойство среди союзников по НАТО из-за возможного раскола внутри альянса.
Что говорят в ЕС
Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что присутствие американских войск в Европе важно не только для безопасности континента, но и для стратегических интересов самих США.
В то же время на прошлой неделе Трамп предположил, что часть военных могут передислоцировать в Польшу.
В Варшаве уже заявили о готовности принять дополнительный американский контингент.
Сокращение войск США в Европе
Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп резко выступил против канцлера Германии Фридриха Мерца за его критику войны с Ираном, назвав его "абсолютно неэффективным".
Впоследствии в Пентагоне заявили, что выводят 5 000 военнослужащих из Германии и передислоцируют их в США и на другие позиции за рубежом.
В ответ Министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что европейцы должны взять на себя большую ответственность за собственную безопасность.
Также Трамп во время общения с журналистами сказал, что кроме Германии, не исключает вывода войск еще из Италии и Испании.