Латвія та Литва готові прийняти більше військових США після виведення з Німеччини

15:59 11.05.2026 Пн
Після виведення військ з Німеччини Балтія запросила солдатів США
Ірина Глухова
Фото: військові США (Getty Images)
Латвія та Литва ведуть переговори зі США щодо розміщення додаткових військ на власній території на тлі рішення Вашингтона вивести частину контингенту з Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Читайте також: Кінець епохи Рамштайну? Трамп забирає війська з Німеччини через суперечку з Мерцом

Що заявили у Латвії

"Ми ведемо низку переговорів з американськими союзниками, і вони також кажуть, що ми є зразковим союзником", - сказала міністр закордонних справ Латвії Байба Бразе.

Вона додала, що у Ризі "дуже вітають такий розвиток подій".

Позиція Литви

Міністр закордонних справ Кястутіс Будрис також підтримав можливе перекидання американських сил до Балтії.

Він зазначив, що чим ближче війська США перебувають до російського кордону, тим сильнішим є фактор стримування.

За словами міністра, Литва вже має сучасну інфраструктуру для прийому союзників і може швидко її розширити.

Наразі в країні вже перебувають:

  • близько 1000 американських військових;
  • німецька танкова бригада;
  • до 5000 німецьких солдатів мають розміститися там до 2027 року.

Чому це сталося

Цього місяця адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про скорочення американської військової присутності в Німеччині більш ніж на 5000 військових.

Це рішення викликало занепокоєння серед союзників по НАТО через можливий розкол всередині альянсу.

Що кажуть у ЄС

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що присутність американських військ у Європі важлива не лише для безпеки континенту, а й для стратегічних інтересів самих США.

Водночас минулого тижня Трамп припустив, що частину військових можуть передислокувати до Польщі.

У Варшаві вже заявили про готовність прийняти додатковий американський контингент.

Скорочення військ США в Європі

Нагадаємо, раніше американський лідер Дональд Трамп різко виступив проти канцлера Німеччини Фрідріха Мерца за його критику війни з Іраном, назвавши його "абсолютно неефективним".

Згодом у Пентагоні заявили, що виводять 5 000 військовослужбовців із Німеччини та передислокують їх до США та на інші позиції за кордоном.

У відповідь Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що європейці повинні взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку.

Також Трамп під час спілкування з журналістами сказав, що крім Німеччини, не виключає виведення військ ще з Італії та Іспанії.

Україна спільно з Німеччиною запустить програму Brave Germany
​Зміна тактики та нові цілі: на що може піти Росія, щоб переломити хід війни
