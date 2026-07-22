Билеты на Kyiv City Express исчезли из приложения УЗ: когда возобновится продажа

В приложении "Укрзализныци" временно недоступно оформление билетов на поезда Kyiv City Express. Ограничение будет действовать в течение нескольких часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный канал Киевской кольцевой электрички .

Отмечается, что оформление билетов в приложении будет недоступно ориентировочно до 12:00.

В то же время в "Укрзализныце" подчеркнули, что это не влияет на движение поездов.

"Поезда курсируют по расписанию, а возможность приобрести билеты в приложении вернется в ближайшее время", - говорится в сообщении.

В период действия ограничений пассажиров просят воспользоваться альтернативными способами приобретения билетов.

В "Укрзализныце" также поблагодарили пассажиров за понимание.