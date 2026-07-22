Уже не 15 гривен: сколько теперь стоит проезд в киевской электричке

С 22 июля проезд в Kyiv City Express подорожал. Билет будет стоить вдвое дороже.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Укрзализныцю ".

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Новые тарифы: С 22 июля проезд в Kyiv City Express подорожал. Стоимость билета будет зависеть от способа его приобретения.

С 22 июля проезд в Kyiv City Express подорожал. Стоимость билета будет зависеть от способа его приобретения. Причина изменений: В "Укрзализныце" объяснили повышение тарифов ростом расходов на содержание электрички, ремонт поездов и оплату электроэнергии.

В "Укрзализныце" объяснили повышение тарифов ростом расходов на содержание электрички, ремонт поездов и оплату электроэнергии. Дополнительная экономия: Для пассажиров, которые регулярно пользуются городской электричкой, планируют внедрить проездные абонементы.

Для пассажиров, которые регулярно пользуются городской электричкой, планируют внедрить проездные абонементы. Льготы сохраняются: Студенты, ветераны и пенсионеры по-прежнему смогут пользоваться предусмотренными льготами на проезд.

Почему меняют тарифы

В "Укрзализныце" объяснили, что новые тарифы приведут в соответствие со стоимостью проезда в общественном транспорте Киева.

"Удерживать и ремонтировать поезда, обеспечивать их работу и оплачивать электроэнергию становится все дороже. Доходов от продажи билетов уже недостаточно, чтобы заплатить", - говорится в сообщении.

Кроме того, в компании отметили, что столица с 2021 года не компенсирует расходы по перевозке льготных категорий пассажиров. Только с начала 2026 года задолженность города превысила 10 млн гривен.

Также для постоянных пассажиров планируют ввести проездные абонементы, позволяющие экономить на ежедневных поездках.

Какова будет стоимость проезда

С 22 июля будут действовать следующие тарифы:

30 грн - при покупке билета в приложениях " Укрзализныци" и "Киев Цифровой" ;

- при покупке билета в приложениях " и ; 34,20 грн - при оплате через валидаторы или терминалы самообслуживания "Киев Цифровой";

- при оплате через валидаторы или терминалы самообслуживания "Киев Цифровой"; 36,70 грн - в терминалах самообслуживания "Укрзализныци";

- в терминалах самообслуживания "Укрзализныци"; 37 грн - в кассах или у разъездного кассира в вагоне.

Изменятся ли льготы

В "Укрзализныце" подчеркнули, что все действующие льготы остаются.

Студенты и дальше смогут покупать билеты со скидкой через приложение Укрзализныци, а ветераны и пенсионеры - оформлять бесплатные проездные документы в кассах.