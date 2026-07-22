Уже не 15 гривен: сколько теперь стоит проезд в киевской электричке
С 22 июля проезд в Kyiv City Express подорожал. Билет будет стоить вдвое дороже.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Главное:
- Новые тарифы: С 22 июля проезд в Kyiv City Express подорожал. Стоимость билета будет зависеть от способа его приобретения.
- Причина изменений: В "Укрзализныце" объяснили повышение тарифов ростом расходов на содержание электрички, ремонт поездов и оплату электроэнергии.
- Дополнительная экономия: Для пассажиров, которые регулярно пользуются городской электричкой, планируют внедрить проездные абонементы.
- Льготы сохраняются: Студенты, ветераны и пенсионеры по-прежнему смогут пользоваться предусмотренными льготами на проезд.
Почему меняют тарифы
В "Укрзализныце" объяснили, что новые тарифы приведут в соответствие со стоимостью проезда в общественном транспорте Киева.
"Удерживать и ремонтировать поезда, обеспечивать их работу и оплачивать электроэнергию становится все дороже. Доходов от продажи билетов уже недостаточно, чтобы заплатить", - говорится в сообщении.
Кроме того, в компании отметили, что столица с 2021 года не компенсирует расходы по перевозке льготных категорий пассажиров. Только с начала 2026 года задолженность города превысила 10 млн гривен.
Также для постоянных пассажиров планируют ввести проездные абонементы, позволяющие экономить на ежедневных поездках.
Какова будет стоимость проезда
С 22 июля будут действовать следующие тарифы:
- 30 грн - при покупке билета в приложениях "Укрзализныци" и "Киев Цифровой";
- 34,20 грн - при оплате через валидаторы или терминалы самообслуживания "Киев Цифровой";
- 36,70 грн - в терминалах самообслуживания "Укрзализныци";
- 37 грн - в кассах или у разъездного кассира в вагоне.
Изменятся ли льготы
В "Укрзализныце" подчеркнули, что все действующие льготы остаются.
Студенты и дальше смогут покупать билеты со скидкой через приложение Укрзализныци, а ветераны и пенсионеры - оформлять бесплатные проездные документы в кассах.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Киеве повысили тариф на проезд в коммунальном транспорте до 30 гривен. Новые цены заработали с 15 июля и касаются метро, автобусов, трамваев, троллейбусов и фуникулера.