ua en ru
Ср, 22 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Квитки на Kyiv City Express зникли із застосунку УЗ: коли відновиться продаж

11:36 22.07.2026 Ср
1 хв
Як купити квитки на кільцеву електричку?
aimg Тетяна Веремєєва
Квитки на Kyiv City Express зникли із застосунку УЗ: коли відновиться продаж Фото: Київська міська електричка (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У застосунку "Укрзалізниці" тимчасово недоступне оформлення квитків на поїзди Kyiv City Express. Обмеження діятиме протягом кількох годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний канал Київської кільцевої електрички.

Зазначається, що оформлення квитків у застосунку буде недоступним орієнтовно до 12:00.

Водночас в "Укрзалізниці" наголосили, що це не впливає на рух поїздів.

"Поїзди курсують за розкладом, а можливість придбати квитки в застосунку повернеться вже найближчим часом", - йдеться у повідомленні.

На період дії обмежень пасажирів просять скористатися альтернативними способами придбання квитків.

Читайте також: Тарифи на проїзд у Києві зростуть до 30 гривень: хто зможе їздити безкоштовно

В "Укрзалізниці" також подякували пасажирам за розуміння.

Нагадаємо, з 22 липня вартість проїзду в Kyiv City Express зросла вперше з моменту запуску міської електрички. В "Укрзалізниці" пояснили це подорожчанням утримання та ремонту поїздів, а також витратами на електроенергію, водночас пільги для пасажирів залишилися без змін.

РБК-Україна також розповідало, що з 15 липня у Києві підвищили вартість разового проїзду в комунальному громадському транспорті до 30 гривень. Нові тарифи запровадили для метро, автобусів, трамваїв, тролейбусів і фунікулера, тоді як на маршрути приватних перевізників це рішення не поширюється.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Укрзалізниця
Новини
Росіяни атакували дронами Одещину: пошкоджений газопровід, є загибла
Росіяни атакували дронами Одещину: пошкоджений газопровід, є загибла
Аналітика
Під тиском вулиці. Чому Зеленський звільнив Сирського і що запропонував Федорову
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Під тиском вулиці. Чому Зеленський звільнив Сирського і що запропонував Федорову