Квитки на Kyiv City Express зникли із застосунку УЗ: коли відновиться продаж

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний канал Київської кільцевої електрички .

"Поїзди курсують за розкладом, а можливість придбати квитки в застосунку повернеться вже найближчим часом", - йдеться у повідомленні.

Водночас в "Укрзалізниці" наголосили, що це не впливає на рух поїздів .

Зазначається, що оформлення квитків у застосунку буде недоступним орієнтовно до 12:00 .

Нагадаємо, з 22 липня вартість проїзду в Kyiv City Express зросла вперше з моменту запуску міської електрички. В "Укрзалізниці" пояснили це подорожчанням утримання та ремонту поїздів, а також витратами на електроенергію, водночас пільги для пасажирів залишилися без змін.

РБК-Україна також розповідало, що з 15 липня у Києві підвищили вартість разового проїзду в комунальному громадському транспорті до 30 гривень. Нові тарифи запровадили для метро, автобусів, трамваїв, тролейбусів і фунікулера, тоді як на маршрути приватних перевізників це рішення не поширюється.