Тарифы на проезд в Киеве вырастут до 30 гривен: кто сможет ездить бесплатно

В Киеве решили просмотреть тарифы на проезд, уже на следующей неделе цены вырастут до 30 гривен. Однако не все киевляне будут обязаны платить за проезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

Несмотря на ожидаемое повышение тарифов, киевские власти подтверждают, что для всех категорий граждан, имеющих право на социальную защиту, льготы на проезд остаются в силе. В настоящее время льготным проездом в столице может пользоваться около 1,1 миллиона жителей города.

Бюджетная поддержка льготников

Для обеспечения этих социальных гарантий в этом году в столичном бюджете предусмотрено почти 875 млн грн на компенсацию льготного проезда. Из этой суммы 181,7 млн грн направлено на поддержку школьников, студентов и курсантов.

Специальные условия для учащихся и студентов

Для молодежи будут действовать отдельные льготные условия, позволяющие существенно снизить расходы на ежедневные поездки:

Студенты: будут платить 50% стоимости месячного проездного.

будут платить 50% стоимости месячного проездного. Школьники во время учебного года: будут пользоваться общественным транспортом бесплатно.

будут пользоваться общественным транспортом бесплатно. Школьники во время летних каникул: будут платить 25% от полной стоимости проезда.

Другие категории льготников

Кроме учащихся и студентов, право на льготный проезд имеют другие слои населения. Самой многочисленной категорией в столице являются пенсионеры - более 570 тысяч человек. Также право на бесплатный проезд имеют:

Участники боевых действий и приравненные к ним лица.

Люди с инвалидностью I, II, III групп.

Дети с инвалидностью.

Другие категории льготников, предусмотренные законодательством.

С полным перечнем льготных категорий можно ознакомиться здесь .

Эти меры направлены на то, чтобы даже при удорожании услуг наиболее уязвимые категории киевлян могли беспрепятственно пользоваться городским транспортом.