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Новый тариф - 30 гривен. Какой транспорт в Киеве не подорожает с 15 июля

06:00 12.07.2026 Вс
1 мин
Подорожает ли стоимость проезда в метро?
aimg Ирина Гамерская
Новый тариф - 30 гривен. Какой транспорт в Киеве не подорожает с 15 июля Фото: Цены на проезд в Киеве вырастут с 15 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Власти Киева решили поднять стоимость проезда в столичном транспорте до 30 гривен. Новый тариф начнет действовать уже с 15 июля, но остается транспорт, на который это решение не действует.

Какой транспорт уже со среды подскочит в цене, а какой останется без изменений – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Какой транспорт будет по 30 гривен

Как указано в решении местных властей, с 15 июля тариф в 30 гривен за разовую поездку будет установлен в коммунальном транспорте:

  • метро,
  • автобус,
  • трамвай,
  • троллейбус,
  • фуникулер.

Согласно данным на сайте Киевпасстранс, в настоящее время городские автобусы курсируют по 94 маршрутам, трамваи - по 16 маршрутам, троллейсусы насчитывают 42 маршрута.

С полным перечнем коммунального транспорта Киева можно найти здесь .

Какой транспорт не вырастет в цене

Однако, кроме коммунального транспорта, в Киеве также есть и частные перевозчики. Они не анонсировали повышение своих услуг. А в случае, если они решат пересмотреть тарифы - частные перевозчики обязаны сообщить об этом местным властям за неделю до начала действия новых тарифов.

Читайте также: Тарифы на проезд в Киеве вырастут до 30 гривен: кто сможет ездить бесплатно
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