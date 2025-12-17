Билеты на детскую железную дорогу теперь продают онлайн: как купить и что с расписанием

Отныне билеты на детскую железную дорогу в Киеве, Днепре, Львове или Ровно можно приобрести онлайн. Для этого достаточно иметь при себе только смартфон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
"Билеты на детскую железную дорогу в вашем телефоне", - рассказали украинцам в компании.
Уточняется, что это позволит планировать досуг с малышами на детской железной дороге еще проще.
Речь идет о том, что продажу билетов на детскую железную дорогу в разных городах запустили онлайн - на сайте "Укрзализныци" и в приложении.
"Поэтому не нужно стоять в очереди в кассу и можно купить заранее на удобное время в нужном городе", - объяснили пассажирам.
Для того чтобы купить билет на детскую железную дорогу удаленно, нужно:
Стоит отметить, что в одном заказе можно выбрать до 10 взрослых и 10 детских мест.
"За каждый приобретенный билет начисляются 250 обнимашек, которые можно обменять на скидки и услуги наших партнеров в программе лояльности", - добавили в "Укрзализныце".
С актуальным расписанием работы детской железной дороги в каждом отдельном городе можно ознакомиться на сайте УЗ "Детская железная дорога"(dytiacha.uz.gov.ua).
Для этого нужно выбрать ту или иную локацию:
В памятке пассажира доступна информация о сезонах и графике работы детской железной дороги.
Там же можно увидеть и расписание движения поездов в разные дни.
В целом даты старта зимних рейсов следующие:
Примечательно, что на детских железных дорогах Львова и Ровно зимние поезда отправятся впервые за 75 лет.
Следовательно, для этих городов это - знаковое событие, которое расширяет формат работы детских железных дорог и открывает новые возможности для обучения и досуга детей в зимний период.
Между тем стоимость билетов можно узнать, нажав на опцию "Купить билет" на странице той или иной железной дороги (пользователя переадресуют на booking.uz.gov.ua/kids).
Так, например, в Киеве за один билет придется заплатить 80, 90 или 100 гривен. Цена будет зависеть от выбранного пассажиром "класса" ("Общий", "Ретро", "Люкс").
Стоимость "Полного билета" для взрослого - несколько выше - 110, 130 или 150 гривен соответственно.
"Если ваш ребенок мечтает быть машинистом, диспетчером, проводником, на сайте можно найти контакты, чтобы записаться на обучение", - сообщили в "Укрзализныце".
Подать заявку на обучение можно также онлайн.
"Ждем маленьких пассажиров и приглашаем в круг юных железнодорожников", - подытожили в пресс-службе компании.
