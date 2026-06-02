Война в Украине

Командующий Нацгвардии назвал реальные сроки демобилизации

19:44 02.06.2026 Вт
В чем будет нуждаться армия после окончания войны?
aimg Валерий Ульяненко
Командующий Нацгвардии назвал реальные сроки демобилизации
Демобилизация украинских военных может не начаться сразу после завершения боевых действий.

Как сообщает РБК-Украина, об этом командующий Национальной гвардии Александр Пивненко заявил в интервью LIGA.

По словам Пивненко, после окончания войны армии понадобится время на адаптацию. Этот стабилизационный период продлится около года.

"Будем учиться не воевать. Только потом, через год после того, как остановятся боевые действия, возможна демобилизация. Мне кажется это объективно", - пояснил командующий Нацгвардии.

Генерал также признал, что сейчас существуют ситуации, когда бойцы вынуждены проводить на передовых позициях до полугода.

Оценивая мобилизационные процессы, Пивненко отметил, что самым эффективным инструментом для пополнения войска был бы рекрутинг. Однако сейчас через этот механизм приходит не более 30% от общего количества новобранцев.

Он добавил, что подходы к работе ТЦК требуют существенных изменений. В то же время командующий НГУ отметил, что не стал бы привлекать к такой работе людей с реальным боевым опытом.

Демобилизация в Украине

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власть готовит масштабную реформу ВСУ. По его словам, уже с 2026 года для отдельных категорий военнослужащих может появиться возможность демобилизации.

В то же время военный омбудсмен Ольга Решетилова ранее подчеркивала, что без усиления мобилизационных мероприятий ожидать определения четких сроков службы не стоит.

Следует отметить, что еще в 2024 году Верховная Рада рассматривала законопроект о реформировании системы мобилизации. Документ, в частности, предусматривал право на демобилизацию для военных, которые непрерывно прослужили 36 месяцев.

Однако перед вторым чтением норму о демобилизации из законопроекта изъяли. Тогда заявлялось о подготовке отдельного законодательного акта по этому вопросу, однако с тех пор ни один соответствующий закон так и не был принят.

Обстрел Украины: уже более 100 раненых, среди жертв - спасатель, который ехал на вызов
Обстрел Украины: уже более 100 раненых, среди жертв - спасатель, который ехал на вызов
Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны
Ульяна Безпалько, Милан Лелич