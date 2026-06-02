Командующий Нацгвардии назвал реальные сроки демобилизации

Демобилизация украинских военных может не начаться сразу после завершения боевых действий.

Как сообщает РБК-Украина , об этом командующий Национальной гвардии Александр Пивненко заявил в интервью LIGA .

По словам Пивненко, после окончания войны армии понадобится время на адаптацию. Этот стабилизационный период продлится около года.

"Будем учиться не воевать. Только потом, через год после того, как остановятся боевые действия, возможна демобилизация. Мне кажется это объективно", - пояснил командующий Нацгвардии.

Генерал также признал, что сейчас существуют ситуации, когда бойцы вынуждены проводить на передовых позициях до полугода.

Оценивая мобилизационные процессы, Пивненко отметил, что самым эффективным инструментом для пополнения войска был бы рекрутинг. Однако сейчас через этот механизм приходит не более 30% от общего количества новобранцев.

Он добавил, что подходы к работе ТЦК требуют существенных изменений. В то же время командующий НГУ отметил, что не стал бы привлекать к такой работе людей с реальным боевым опытом.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власть готовит масштабную реформу ВСУ. По его словам, уже с 2026 года для отдельных категорий военнослужащих может появиться возможность демобилизации.

В то же время военный омбудсмен Ольга Решетилова ранее подчеркивала, что без усиления мобилизационных мероприятий ожидать определения четких сроков службы не стоит.