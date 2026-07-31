Квартира в ипотеке или "висит" кредит? Как разделить жилье при разводе и что с долгом

Главное: Ипотека : разделу жилья при разводе не мешает - оно делится поровну как общая совместная собственность, а обременение "следует" за имуществом, делая другого из супругов "соипотекодателем" (без нарушения прав банка).

: разделу жилья при разводе не мешает - оно делится поровну как общая совместная собственность, а обременение "следует" за имуществом, делая другого из супругов "соипотекодателем" (без нарушения прав банка). Кредит : факт пребывания в браке не делает второго из супругов солидарным должником перед банком - кредит становится общим только тогда, когда доказано, что он брался и был использован в интересах семьи.

: факт пребывания в браке не делает второго из супругов солидарным должником перед банком - кредит становится общим только тогда, когда доказано, что он брался и был использован в интересах семьи. Право на компенсацию : тот из супругов, кто самостоятельно погашает общий долг, имеет право требовать от другого компенсации его доли (как правило - половины).

: тот из супругов, кто самостоятельно погашает общий долг, имеет право требовать от другого компенсации его доли (как правило - половины). Пути решения : спор с жильем решают обычно через переоформление кредита на одного из супругов с компенсацией другому, продажу квартиры с согласия банка или последующую совместную выплату денег (вместе).

: спор с жильем решают обычно через переоформление кредита на одного из супругов с компенсацией другому, продажу квартиры с согласия банка или последующую совместную выплату денег (вместе). Позиция суда: суд может разделить право собственности на квартиру, но не может без согласия банка прекратить ипотеку или изменить должника (по кредиту).

Препятствует ли ипотека разделу

"Ипотека разделу не препятствует", - констатировала эксперт.

Она объяснила, что жилье, приобретенное за время брака, - это "общая совместная собственность независимо от того, на кого оформлена (ст. 60 Семейного кодекса), и делится поровну (ст. 70 СК)".

"По закону Украины "Об ипотеке" обременение не прекращается при смене собственника, а "следует" за имуществом", - сообщила Салиенко.

Следовательно, "когда суд признает за одним из супругов долю в ипотечной квартире, это лицо просто становится "соипотекодателем". И права банка не страдают".

Что происходит с кредитом

Кредит, по словам юриста, это "отдельный вопрос".

"Нельзя смешивать раздел собственности на квартиру и долю долга", - отметила она.

Салиенко объяснила: "то, что супруги были в браке на момент получения кредита, само по себе не делает второго супруга (который не подписывал договор) солидарным должником перед банком".

"Долг считается общим только тогда, когда доказано, что кредит брался и был использован в интересах семьи (ст. 65 СК)", - подчеркнула специалист.

В качестве примера она привела постановление Большой Палаты Верховного Суда (от 30.06.2020 по делу № 638/18231/15-ц).

"Большая Палата ВС... исходит из презумпции общности интересов супругов, но это касается внутреннего распределения между супругами, а не автоматического "переложения" половины долга на банковского недолжника", - рассказала юрист.

Следовательно, по ее словам, "на практике тот из супругов, кто единолично погашает общий долг, имеет право регрессного требования к другому - на компенсацию его доли в уплаченном (как правило - половины)".

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Как можно решить такой спор

В заключение Салиенко сообщила, что такой спор обычно решают "одним из вариантов":

переоформить кредит на одного из супругов с компенсацией другому;

продать квартиру с согласия банка, погасить долг, а разницу разделить;

оставить совместное обязательство и выплачивать кредит вместе.

"Ключевое: суд делит собственность, но не может без согласия банка прекратить ипотеку или сменить должника", - подытожила юрист.