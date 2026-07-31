Квартира в ипотеке или "висит" кредит? Как разделить жилье при разводе и что с долгом

Развод и раздел имущества - всегда стресс. Если общее жилье еще и обременено ипотекой и кредитами, стоит сразу разобраться кто, кому и что именно может быть должен.
Об этом рассказала в комментарии РБК-Украина юрист ЮК "Приходько та партнери" Анна Салиенко.
Главное:
"Ипотека разделу не препятствует", - констатировала эксперт.
Она объяснила, что жилье, приобретенное за время брака, - это "общая совместная собственность независимо от того, на кого оформлена (ст. 60 Семейного кодекса), и делится поровну (ст. 70 СК)".
"По закону Украины "Об ипотеке" обременение не прекращается при смене собственника, а "следует" за имуществом", - сообщила Салиенко.
Следовательно, "когда суд признает за одним из супругов долю в ипотечной квартире, это лицо просто становится "соипотекодателем". И права банка не страдают".
Кредит, по словам юриста, это "отдельный вопрос".
"Нельзя смешивать раздел собственности на квартиру и долю долга", - отметила она.
Салиенко объяснила: "то, что супруги были в браке на момент получения кредита, само по себе не делает второго супруга (который не подписывал договор) солидарным должником перед банком".
"Долг считается общим только тогда, когда доказано, что кредит брался и был использован в интересах семьи (ст. 65 СК)", - подчеркнула специалист.
В качестве примера она привела постановление Большой Палаты Верховного Суда (от 30.06.2020 по делу № 638/18231/15-ц).
"Большая Палата ВС... исходит из презумпции общности интересов супругов, но это касается внутреннего распределения между супругами, а не автоматического "переложения" половины долга на банковского недолжника", - рассказала юрист.
Следовательно, по ее словам, "на практике тот из супругов, кто единолично погашает общий долг, имеет право регрессного требования к другому - на компенсацию его доли в уплаченном (как правило - половины)".
В заключение Салиенко сообщила, что такой спор обычно решают "одним из вариантов":
"Ключевое: суд делит собственность, но не может без согласия банка прекратить ипотеку или сменить должника", - подытожила юрист.
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