Квартира в іпотеці чи "висить" кредит? Як поділити житло при розлученні і що з боргом

Розлучення та поділ майна - завжди стрес. Якщо спільне житло ще й обтяжене іпотекою та кредитами, варто одразу розібратись хто, кому й що саме може бути винен.
Про це розповіла у коментарі РБК-Україна юрист ЮК "Приходько та партнери" Анна Салієнко.
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"Іпотека поділу не перешкоджає", - констатувала експерт.
Вона пояснила, що житло, придбане за час шлюбу, - це "спільна сумісна власність незалежно від того, на кого оформлене (ст. 60 Сімейного кодексу), і ділиться порівну (ст. 70 СК)".
"За законом України "Про іпотеку" обтяження не припиняється при зміні власника, а "слідує" за майном", - повідомила Салієнко.
Отже, "коли суд визнає за одним із подружжя частку в іпотечній квартирі, ця особа просто стає "співіпотекодавцем". І права банку не страждають".
Кредит, за словами юриста, це "окреме питання".
"Не можна змішувати поділ власності на квартиру і долю боргу", - зауважила вона.
Салієнко пояснила: "те, що подружжя було у шлюбі на момент отримання кредиту, само по собі не робить другого з подружжя (який не підписував договір) солідарним боржником перед банком".
"Борг вважається спільним лише тоді, коли доведено, що кредит брався і використаний в інтересах сім'ї (ст. 65 СК)", - наголосила фахівець.
Як приклад вона навела постанову Великої Палати Верховного Суду (від 30.06.2020 у справі № 638/18231/15-ц).
"Велика Палата ВС... виходить із презумпції спільності інтересів подружжя, але це стосується внутрішнього розподілу між подружжям, а не автоматичного "перекладання" половини боргу на банкового неборжника", - розповіла юрист.
Отже, за її словами, "на практиці той із подружжя, хто одноосібно погашає спільний борг, має право регресної вимоги до другого - на компенсацію його частки у сплаченому (як правило - половини)".
Насамкінець Салієнко повідомила, що такий спір зазвичай вирішують "одним із варіантів":
"Ключове: суд ділить власність, але не може без згоди банку припинити іпотеку чи змінити боржника", - підсумувала юрист.
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