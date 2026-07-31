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Квартира в іпотеці чи "висить" кредит? Як поділити житло при розлученні і що з боргом

09:24 31.07.2026 Пт
3 хв
Чи правда, що все ділиться порівну й виплат не уникнути?
aimg Ірина Костенко aimg Катерина Гончарова
Поділ житла при розлученні може бути непростим (фото ілюстративне: Getty Images)

Розлучення та поділ майна - завжди стрес. Якщо спільне житло ще й обтяжене іпотекою та кредитами, варто одразу розібратись хто, кому й що саме може бути винен.

Про це розповіла у коментарі РБК-Україна юрист ЮК "Приходько та партнери" Анна Салієнко.

Головне:

  • Іпотека: поділу житла при розлученні не заважає - воно ділиться порівну як спільна сумісна власність, а обтяження "слідує" за майном, роблячи іншого з подружжя "співіпотекодавцем" (без порушення прав банку).
  • Кредит: факт перебування в шлюбі не робить другого з подружжя солідарним боржником перед банком - кредит стає спільним лише тоді, коли доведено, що він брався і використаний в інтересах сім'ї.
  • Право на компенсацію: той із подружжя, хто самостійно погашає спільний борг, має право вимагати від іншого компенсації його частки (як правило - половини).
  • Шляхи вирішення: спір із житлом вирішують зазвичай через переоформлення кредиту на одного подружжя з компенсацією іншому, продаж квартири за згодою банку або подальшу спільну виплату грошей (разом).
  • Позиція суду: суд може поділити право власності на квартиру, але не може без згоди банку припинити іпотеку чи змінити боржника (за кредитом).

Чи перешкоджає іпотека поділу

"Іпотека поділу не перешкоджає", - констатувала експерт.

Вона пояснила, що житло, придбане за час шлюбу, - це "спільна сумісна власність незалежно від того, на кого оформлене (ст. 60 Сімейного кодексу), і ділиться порівну (ст. 70 СК)".

"За законом України "Про іпотеку" обтяження не припиняється при зміні власника, а "слідує" за майном", - повідомила Салієнко.

Отже, "коли суд визнає за одним із подружжя частку в іпотечній квартирі, ця особа просто стає "співіпотекодавцем". І права банку не страждають".

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Що відбувається з кредитом

Кредит, за словами юриста, це "окреме питання".

"Не можна змішувати поділ власності на квартиру і долю боргу", - зауважила вона.

Салієнко пояснила: "те, що подружжя було у шлюбі на момент отримання кредиту, само по собі не робить другого з подружжя (який не підписував договір) солідарним боржником перед банком".

"Борг вважається спільним лише тоді, коли доведено, що кредит брався і використаний в інтересах сім'ї (ст. 65 СК)", - наголосила фахівець.

Як приклад вона навела постанову Великої Палати Верховного Суду (від 30.06.2020 у справі № 638/18231/15-ц).

"Велика Палата ВС... виходить із презумпції спільності інтересів подружжя, але це стосується внутрішнього розподілу між подружжям, а не автоматичного "перекладання" половини боргу на банкового неборжника", - розповіла юрист.

Отже, за її словами, "на практиці той із подружжя, хто одноосібно погашає спільний борг, має право регресної вимоги до другого - на компенсацію його частки у сплаченому (як правило - половини)".

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Як можна вирішити такий спір

Насамкінець Салієнко повідомила, що такий спір зазвичай вирішують "одним із варіантів":

  • переоформити кредит на одного з подружжя з компенсацією другому;
  • продати квартиру за згодою банку, погасити борг, а різницю поділити;
  • залишити спільне зобов'язання та виплачувати кредит разом.

"Ключове: суд ділить власність, але не може без згоди банку припинити іпотеку чи змінити боржника", - підсумувала юрист.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як змінилась у 2026 році програма пільгової іпотеки "єОселя".

Крім того, ми пояснювали, скільки років доведеться збирати на квартиру в різних містах України.

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Важливо: Цей матеріал має виключно ознайомчий характер і не є юридичною консультацією. РБК-Україна не несе відповідальності за дії, вчинені на основі цієї інформації. У разі потреби в правовій допомозі або тлумаченні законодавства рекомендуємо звернутися до кваліфікованого юриста.

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