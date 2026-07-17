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"єОселя" обновила правила ипотеки под 3%: все условия

16:21 17.07.2026 Пт
2 мин
Изменения коснулись списка льготников, площади жилья и возрастного ценза для детей
aimg Валерий Ульяненко
"єОселя" обновила правила ипотеки под 3%: все условия Фото: "єОселя" обновила плавила ипотеки для ветеранов (freepik.com)
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В Украине заработали обновленные правила государственной программы "єОселя". Теперь расширен перечень льготников, увеличена допустимая площадь жилья и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы "Дії".

Согласно новым правилам, к льготным категориям граждан, которые могут получить ипотеку под 3% на первые 10 лет, добавили новые группы. Теперь этой возможностью могут воспользоваться:

  • ветераны;
  • семьи павших воинов.

Также программа существенно расширила лимиты допустимой площади недвижимости для семей, состоящих из двух человек:

  • для квартир лимит вырос с 52,5 кв. м до 73,5 кв. м;
  • для частных домов - с 62,5 кв. м до 83,5 кв. м.

В то же время правило для больших семей остается неизменным: на каждого следующего члена семьи по-прежнему дополнительно насчитывается еще 21 квадратный метр площади.

Фото: обновленные правила "єОселі" (t.me/diia_gov)

Еще одним важным изменением стал пересмотр возрастного ценза для детей заявителей. Отныне детьми для участия в программе считаются члены семьи до 21 года (ранее этот возраст ограничивался 18 годами), проживающие вместе.

Программа доступного ипотечного кредитования "єОселя" была запущена в Украине в октябре 2022 года. Ее совместно реализуют Минэкономики, Минцифры и ЧАО "Укрфинжилье".

Напомним, мобилизованные украинцы получили возможность оформить ипотеку по государственной программе "єОселя" под льготную ставку 3% годовых вместо 7%.

Решение правительства сравнило их по правам с военными-контрактниками. В то же время была определена максимальная площадь жилья, которое можно приобрести в рамках программы.

РБК-Украина писало, на какие жилищные льготы и компенсации могут рассчитывать ветераны в 2026 году. Среди них - 75% скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг, компенсация стоимости аренды жилья для тех, кто не имеет собственного жилья.

Кроме того, это также денежная помощь на приобретение жилья для отдельных категорий защитников, в том числе людей с инвалидностью в результате войны, внутри перемещенных лиц и семей погибших военнослужащих.

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