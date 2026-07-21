Пентхаус по "єОселе" больше не купишь: глава "Укрфинжилья" о новых правилах ипотеки

Программа льготной ипотеки "еОселя" претерпела изменения в 2026 году. Государство ужесточило требования к заемщикам, ограничив возможность покупать элитную или слишком просторную недвижимость за государственный счет.

Об этом в интервью рассказал председатель правления ЧАО "Укрфинжилье" Евгений Мецгер.

Главное :

Ограничения для элитной недвижимости: общее допустимое превышение нормативной площади и стоимости жилья ограничили 10%, чтобы не финансировать дорогостоящие объекты, как пентхаусы.

Уменьшение чека: "Укрфинжилье" уменьшает средний размер кредита до 1,9-2 млн гривен, чтобы охватить финансовой помощью больше семей.

Больше площади для семей: для семей из двух или трех человек нормативную площадь жилья расширили до 73 кв. м, а возраст детей в составе семьи учитывают до 21 года.

Льготы для уязвимых групп: Ставку 3% распространили на мобилизованных и ветеранов, для молодежи до 25 лет действует первый взнос 10%, а для ВПЛ разрешили покупать жилье на "вторичке" в возрасте до 20 лет.

Почему убрали "пентхаусы" и дорогие объекты

Раньше покупатели могли оформить льготный кредит в пределах нормативной площади, а разницу доплачивать собственными средствами. Таким образом, например, им удавалось купить условный "пентхаус" площадью 150 кв. м.

По утверждению Евгения Мецгера, такая практика не соответствовала социальной логике программы, которая должна помогать людям приобрести достаточное по площади жилье, а не финансировать дорогостоящие объекты.

Если же потребитель способен оплатить значительную часть стоимости самостоятельно, то, считает глава "Укрфинжилья", такому человеку стоит либо купить меньшее жилье, либо обратиться за коммерческой ипотекой.

В результате общее допустимое превышение нормативной площади и стоимости жилья для сделок по программе "єОселя" правительство ограничило на уровне 10%.

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Меньший чек и новые нормы площадей для семей

В "Укрфинжилье" также сознательно уменьшают средний размер кредита - с 4-5 млн грн до 1,9-2 млн грн. Это нужно для того, чтобы охватить финансирование больше семей.

Одновременно Кабинет министров по просьбе "Укрфинжилья" пересмотрел нормативы площади для молодых семей. Первоначально норму в 52,5 кв. м установили для семей из одного-двух человек. Однако это оказалось мало для пар, которые планируют детей.

Теперь семья из двух или трех человек может претендовать на квартиру площадью до 73 кв. м. При этом ребенка учитывают в составе семьи до достижения им 21 года.

Условия для уязвимых категорий

Для заемщиков в возрасте до 25 лет и дальше действует первый взнос в размере 10%.

Для внутри перемещенных лиц расширили возможность покупки жилья на вторичном рынке. Теперь им доступны объекты в возрасте до 20 лет.

Кроме того, льготная ставка 3%, которая сначала действовала только для кадровых военнослужащих, распространили на мобилизованных и ветеранов.